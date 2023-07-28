赴港個人遊開通20年　程鼎一：為港旅遊業帶來巨大改變

赴港個人遊開通20周年，旅發局總幹事程鼎一接受新華社專訪時表示，「個人遊」政策是中央送給香港的大禮，為香港旅遊業帶來巨大改變。



中央政府2003年7月28日起放寬內地居民往香港的簽證政策，先後允許內地49個城市居民申請來港「個人遊」。

程鼎一認為，「個人遊」開通後遊客數量的增長以及帶來的經濟效益，放眼全球都屬少見。香港旅遊業多年來受惠於內地遊客，內地遊客的需求，也成為香港旅遊業不斷轉型升級的動力來源。近年來，旅客對旅行品質的要求不斷提升，「深度遊」逐漸成為內地遊客到港旅遊的熱門選擇。

2018年內地來港旅客5,080萬人次達高峰

旅發局的數據顯示，內地訪港遊客人數從2002年的683萬人次逐年遞增，2018年內地遊客數量達到最高峰，全年人數約為5,080萬人次，增幅達6倍多。旅遊業佔香港GDP比例，也由2003年的2.5%，上升至2018年的4.5%。旅遊業的就業人數，由2003年約15萬人，增加約8成至目前約27萬。

今年2月，香港與內地全面恢復通關以來，港人北上消費旅遊成為新熱潮。香港入境事務處數據顯示，6月北上港人總數超過408萬人次，日均約14萬人次。

6月份初步統計，訪港旅客數字為275萬人次，其中超過215萬人次來自內地。今年上半年訪港旅客數量約為1,300萬人次，其中超過1,011萬人次來自內地。

程鼎一：大灣區城市互聯互通進一步帶動發展

程鼎一表示，隨著粵港澳大灣區的交通網越織越密，香港和內地之間的距離也愈來愈近。他相信，大灣區城市間的互聯互通將會促進旅游資源的多元配合，將帶動旅遊業進一步發展。

談到未來發展規劃，程鼎一指出，今年旅遊業的發展重點，集中在旅遊體驗和質量上，為全面恢復後的市場做準備。下半年旅遊發展局將舉行香港單車節、香港跨年倒數等活動，向旅客呈現更多元、更深度的香港。