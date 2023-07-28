大灣區養老｜社署擴展廣東計劃　正輪候資助護養院宿位長者亦受惠

社會福利署今日（28日）宣布，即日起擴展廣東院舍照顧服務計劃，包括擴大受惠長者範圍至包括在中央輪候册上輪候資助護養院宿位的長者，並邀請在香港具有提供資助安老院舍照顧服務經驗、紀錄良好，並現時在大灣區城市營運安老院的營辦者，申請將其位於大灣區的安老院納入為計劃下的認可服務機構。



社署指，即日起推行兩項擴展廣東院舍照顧服務計劃的措施。（資料圖片／羅君豪攝）

邀正在大灣區營運安老院的香港營辦者 將相關安老院納入計劃

社署指，即日起推行兩項擴展廣東院舍照顧服務計劃的措施，包括擴大受惠長者範圍至包括在中央輪候册上輪候資助護養院宿位的長者；同時會邀請在香港具有提供資助安老院舍照顧服務經驗、紀錄良好，並現時在大灣區城市營運安老院的營辦者，申請將其位於大灣區的安老院納入為計劃下的認可服務機構。

計劃擴展後 合資格營辦者包括改善買位計劃的私營安老院

政府此前已表示有意擴展計劃，包括由香港非政府機構營辦，擴至有良好紀錄的私營機構。據社署網頁的申請表，今次擴展後，合資格申請參加計劃的營辦者也包括改善買位計劃的私營安老院、護養院宿位買位計劃自負盈虧安老院、以及長者院舍照顧服務券計劃安老院的營辦者。

勞福局局長孫玉菡於2023年4月曾隨考察團，考察大灣區養老情況。(資料圖片）

社署續指，今日已為安老業界舉行視像簡介會，解擴展措施的運作細節，並已致函向所有跟進長期護理服務申請的轉介辦事處介紹有關措施。

合資格長者可透過跟進其院舍照顧申請的轉介辦事處提申請

合資格長者可透過跟進其長者院舍照顧服務申請的轉介辦事處提出申請。而合資格、並且有意申請將其位於大灣區的安老院納入為計劃下認可服務機構的營辦者，則可於社署網頁下載申請表，填妥後連同所需文件以郵寄方式遞交社署安老服務科院舍照顧服務組。

社署於2014年6月開始推行廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃， 並在2020年1月將計劃恆常化。相關計劃現時，向兩間由香港非政府機構營辦的安老院購買服務，兩間院舍分別是位於深圳的香港賽馬會深圳復康會頤康院、和位於肇慶的香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院。