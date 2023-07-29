MIRROR演唱會｜意外一周年阿Mo能暢所欲言說需要　9月添復康儀器

MIRROR演唱會意外昨日（28日）案發滿一周年，意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林仍堅持每星期寫代禱信，交代阿Mo治療進度。家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（29日）轉發代禱信。信中透露阿Mo現階段的治療更密集及更易消耗體力，而8月將進行膀胱伸張力測試，目標能拔除尿喉尿袋。現時阿Mo已可暢所欲言說出需要，讓父母即時跟進處理。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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現階段治療更密集及易消耗體力

阿Mo父親李盛林牧師在信中表示，過去一年阿Mo經歷不同階段的復康治療，又指現階段面對的治療，比上半年更為密集及對焦，更容易消耗體力。他希望透過醫生教授的治療及護理，可強化及治療神經、關節和筋腱肌肉。

李牧師又指，當中的復康治療便包括︰腦機協作、針對部份磁場剌激、外骨骼、踏步電激機械人、不同部位的針灸、各類型運動醫學，並將在9月新添置新儀器「上肢外骨骼」。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



8月膀胱伸張力測試 目標拔除尿喉尿袋

李牧師禱告指，最近以「EMG外肌肉（exomuscle）」強化阿Mo上肢各組不同的肌肉，接下來的8月將進行膀胱伸張力測試，目標能拔除尿喉尿袋；亦會以「磁力共振MRI」確定頸椎神經最新狀況，以確定進一步治療方案。

李牧師又指，阿Mo深深體會到父母於身邊無微不至的照顧，讓他在治療期間得以安心，不用為其他事情分心，並能暢所欲言說出需要，讓父母即時跟進處理。

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 53 (20230730)*

*『我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們』*（哥林多後書 4:7）

*（一）啟言（阿Mo）*

*1. 過去一年，展望向前* 💪

*2. 踏入第二年的復康治療*

*（分享）* 在過去一年，阿Mo經歷了不同階段的治療。*現階段要面對的比上半年更為密集對焦、更容易消耗體力*，求主透過醫生教授的治療及護理等各方面的主動配合，達到神經、關節和筋腱肌肉的強化及治療的果效。

*(感恩)* 除了一直提及的各樣治療，如 *腦機協作* (Brain-Computer Interface)、*針對部份磁場剌激* (Transcranal Magnetic Stimulation、*外骨骼* (exoskeleton)、*踏步電激機械人* (Erigo)、*不同部位的針灸* (acupuncture) 、*各類型運動醫學* (Sport Medicine - Theratrainer, Saebo, Sun Bathing) ,九月將新添置新儀器。

*(禱告)*

a) 剛開始 *EMG 外肌肉 (exomuscle)* 強化上肢各組不同的肌肉。

b) 八月 *膀胱伸張力* 測試，目標能拔除尿喉尿袋。

c) 八月 *磁力共振MRI* 確定頸椎神經最新狀況，以確定進一步治療方案。

d) 九月開始多一部復康儀器，*上肢外骨骼*。

*（二）Mo 爸媽*

*（分享）*

1) MO是深深體會父母在身邊無微不至的照顧，讓他在治療期間得以安心，不用為其他事情分心。並且能暢所欲言講出自己的需要，讓我們即時跟進處理。

2) 這一年在不同階段的同行中，深深感受神的介入預備，無論在醫護團隊和護理員照顧上，讓我們能作出及時與適切的決定和安排。

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