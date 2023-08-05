觀塘泳池副池試行AI遇溺偵測系統　測試期間最少4個鏡頭入水

夏天泳池泳客眾多，出現遇溺風險增加，康文署上周五（7月28日）公布，由7月31日起於觀塘游泳池的戶外副池加設人工智能溺水偵測系統試行系統。不過安裝在水底燈的鏡頭，有知情人士指，最少4個鏡頭入水；由於水底燈平時不時會因入水而熄滅，認為偵測系統並不符合成本效益。



負責該項目研究的港大人工智能實驗室總監霍偉棟回應指，目前只是試行階段，目的確保未來全面運行時再無盲點，並強調「試過入水，改善過已經冇事」。康文署稱根據實驗室提供的資料，人工智能遇溺偵測系統在較早前測試期間，曾出現鏡頭進水的情況，但現時鏡頭經已正常運作。



康文署將於7月31日起在觀塘游泳池的戶外副池開放期間試行人工智能遇溺偵測系統。（資料圖片）

本港救生員短缺問題成詬病，政府曾在立法會文件中提到，今年4至5月需聘逾600名季節性救生員。康文署曾於2020年初，曾計劃在中山紀念公園游泳池測試「人工智能遇溺偵測系統」，惟分別因泳客私隱及新冠疫情而擱置。直至今年7月28日，再公布在觀塘游泳池的戶外副池試行。

消息人士︰最少4顆鏡頭進水 系統不符成本效益

不過有相關人士透露，據他所了解，觀塘游泳池安裝系統期間，已有最少4個安置在水底燈位的鏡頭出現入水。他指泳池水底燈長期浸泡在水內，會加速老化而進水熄滅，屬於消耗品，因此需定期維修及更換，估計安裝在泳池的鏡頭情況相同，亦需要花錢維護。

該人士指偵測系統需要鑽洞安裝器材，擔心會破壞泳池的防水層，故不解政府為何不善用正興建中的天水圍107區游泳池作為試點。他強調不反對推出偵測系統保障泳客安全，但認為並不符合成本效益。「呢個系統幾年前已經開始有，唔明點解好似發現新大陸咁推出嚟。」

康文署︰鏡頭曾進水 現已正常運作

康文署回應指，根據香港大學運動人工智能實驗室提供的資料，人工智能遇溺偵測系統在較早前測試期間，曾出現鏡頭入水的情況，但現時鏡頭經已正常運作。

有學校憂偵測系統破壞泳池防水層棄採用

其實該偵測系統已在多所學校安裝及測試，但有教育界人士透露，傳媒報道所指的民生書院雖然曾安裝系統，卻並未完成測試。他質疑系統的原理有問題，指鏡頭放在水底，易受不同泳客遮擋視線，難偵測遇溺情況，不解政府為何試行一項不成熟的產品。

民生書院曾安裝「人工智能遇溺偵測系統」。（資料圖片）

救生員質疑公眾泳池人多密集難收集數據

有救生員表示，該偵測系統或適合在私人泳池運行，但本港公眾泳池人多密集，加上燈光及人流影響數據收集，若泳客暈倒後墜至池底才發出警報通知，已非他們強調的「預防性救生」，故質疑偵測系統的成效。他並指兒童在1.2米深的淺水池亦會遇溺，「咁多小朋友學踢腳起晒泡，教練又靜止企喺到，人遮人又點用到個系統？」

香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室總監霍偉棟。（資料圖片）

AI實驗室總監︰僅試行階段 確保未來無盲點

港大電機電子工程系運動人工智能實驗室總監霍偉棟回應指，觀塘游泳池的偵測系統為現有設計改裝，試行期間鏡頭只安裝在泳池的角落，並嘗試以水底及水面等多角度測試鏡頭。他強調鏡頭進水並不影響系統運作，「試過入水，改善過已經冇事。」

霍偉棟重申，目前只是試行階段，目的確保未來全面運行時再無盲點。他又強調，系統所採用的鏡頭為特製，涉及防水、絕緣及光學等技術，「唔係街邊買得到」，因此鏡頭進水的問題並不大。

港大「人工智能異常狀況偵測技術」獲日內瓦發明展三大獎

翻查資料，該系統由港大運動人工智能實驗室研發，以視像鏡頭配合AI分析技術，若系統發現泳客在池中低於某警戒線一段時間後，便向救生員發出警報。霍偉棟於2021年接受傳媒專訪時表示，民生書院早年希望建設智能泳池，於是與港大合作研發建基於人體活動辨認技術的溺水偵測系統。

該系統涉及的「人工智能異常狀況偵測技術」，在今年5月在日內瓦國際發明展中，贏得兩項特別大獎及一項金獎。當時研究團隊指，可憑四分一秒的連續圖像判斷異常，並透過熱攝像偵測，辨識人體骨骼動作，但強調並不涉及個人外貌及身體特徵，可保護個人私隱。

人工智能溺水偵測系統獲政府撥款約400萬元資助

研究團隊透露，該技術已落實多項合作計劃，例如引入至兒童及長者院舍應用，並獲運輸署智慧交通基金資助，利用人工智能分析熱能圖像和影像，調整轉燈時間，以便長者或殘疾人士等過馬路。運輸署網頁顯示，該項目贊助期限為兩年，金額達516萬元。

立法會一份文件亦顯示，港大早於2019年獲投資推廣署創科生活基金撥款約400萬元資助，研究開發及改善系統，截至去年已有5間學校安裝，即連同上述智慧交通基金，已獲近千萬元款項。