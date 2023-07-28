觀塘泳池副池7.31起試行AI遇溺偵測系統　拯溺員工會憂有盲點

康文署今日（28日）公布，將於7月31日起在觀塘游泳池的戶外副池開放期間，試行人工智能遇溺偵測系統，透過分析鏡頭影像，分辨泳者動作，再利用人工智能計算溺水的概率，當偵測到懷疑遇溺者會響起警號，通知救生員拯救。



港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，系統要在遇溺者動作停止一段時間才發出警號，雖署方提到系統會安裝7至8個鏡頭偵測泳客遇溺，但由於系統沒有穿透能力，憂慮如泳客較多時，系統能否有效偵測。



康文署將於七月三十一日起在觀塘游泳池的戶外副池開放期間試行人工智能遇溺偵測系統。（資料圖片）

過去多宗遇溺失救事件，掀起社會討論公眾泳池加設人工智能溺水偵測系統。康文署今（28日）公布，經近月系統測試及優化，將於7月31日起在觀塘游泳池的戶外副池開放期間試行人工智能遇溺偵測系統。

分析鏡頭影像辨泳者動作 計算溺水概率 偵測到懷疑遇溺者會響警號

相關偵測系統是由香港大學運動人工智能實驗室研發，系統運用人工智能偵測科技，透過分析鏡頭所拍攝的影像，分辨游泳者的動作，利用人工智能計算溺水的概率，提升水上安全。當偵測到懷疑遇溺者，系統會響起警號，通知救生員即時拯救遇溺者。

康文署：不會收集或顯示泳客容貌或身體

康文署指，偵測系統不會收集或顯示容貌或身體，亦不會保留任何影像或片段，以保護泳客的私隱，在泳季結束後，該署會檢討試驗計劃的成效，為研發適合應用於公眾泳池的遇溺偵測系統提供參考。

香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室總監霍偉棟。（資料圖片）

港大霍偉棟：近月測試未見有出現系統錯誤偵測

香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室總監霍偉棟表示，在公眾泳池試行系統是很好的挑戰，由於試行的游池泳客密度高加上是戶外標準池，故加裝了鏡頭及更換了偵測模型，以更準確偵測遇溺，而在近月的系統測試都未見有出現系統錯誤偵測。

他續指，當泳手出現垂直下沉等非正常游泳動作時，系統會即時發出黃色警號，若溺水情況持續，就會響起紅色警號，救生員的平板裝置會顯示遇溺者的位置，讓救生員可以及早拯救遇溺者。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮。（資料圖片）

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，康文署早前都有與工會開會談及系統，提到系統會安裝7至8個鏡頭偵測泳客遇溺，惟由於系統沒有穿透能力，故工會亦憂慮如人多的情況，系統會否可以偵測到。

港九拯溺員工會：無助解決救生員人手不足問題

他又指，系統要在遇溺者的動作停止一段時間才發出警號，但救生員則可以在其泳客有不適或動作有異時，已留意到並介入，以免悲劇發生，加上系統發出警號後都是要救生員去拯救遇溺者，故系統不能解決現時救生員人手不足。