觀塘泳池副池7.31起試行AI遇溺偵測系統 拯溺員工會憂有盲點
康文署今日（28日）公布，將於7月31日起在觀塘游泳池的戶外副池開放期間，試行人工智能遇溺偵測系統，透過分析鏡頭影像，分辨泳者動作，再利用人工智能計算溺水的概率，當偵測到懷疑遇溺者會響起警號，通知救生員拯救。
港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，系統要在遇溺者動作停止一段時間才發出警號，雖署方提到系統會安裝7至8個鏡頭偵測泳客遇溺，但由於系統沒有穿透能力，憂慮如泳客較多時，系統能否有效偵測。
過去多宗遇溺失救事件，掀起社會討論公眾泳池加設人工智能溺水偵測系統。康文署今（28日）公布，經近月系統測試及優化，將於7月31日起在觀塘游泳池的戶外副池開放期間試行人工智能遇溺偵測系統。
分析鏡頭影像辨泳者動作 計算溺水概率 偵測到懷疑遇溺者會響警號
相關偵測系統是由香港大學運動人工智能實驗室研發，系統運用人工智能偵測科技，透過分析鏡頭所拍攝的影像，分辨游泳者的動作，利用人工智能計算溺水的概率，提升水上安全。當偵測到懷疑遇溺者，系統會響起警號，通知救生員即時拯救遇溺者。
康文署：不會收集或顯示泳客容貌或身體
康文署指，偵測系統不會收集或顯示容貌或身體，亦不會保留任何影像或片段，以保護泳客的私隱，在泳季結束後，該署會檢討試驗計劃的成效，為研發適合應用於公眾泳池的遇溺偵測系統提供參考。
港大霍偉棟：近月測試未見有出現系統錯誤偵測
香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室總監霍偉棟表示，在公眾泳池試行系統是很好的挑戰，由於試行的游池泳客密度高加上是戶外標準池，故加裝了鏡頭及更換了偵測模型，以更準確偵測遇溺，而在近月的系統測試都未見有出現系統錯誤偵測。
他續指，當泳手出現垂直下沉等非正常游泳動作時，系統會即時發出黃色警號，若溺水情況持續，就會響起紅色警號，救生員的平板裝置會顯示遇溺者的位置，讓救生員可以及早拯救遇溺者。
港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，康文署早前都有與工會開會談及系統，提到系統會安裝7至8個鏡頭偵測泳客遇溺，惟由於系統沒有穿透能力，故工會亦憂慮如人多的情況，系統會否可以偵測到。
港九拯溺員工會：無助解決救生員人手不足問題
他又指，系統要在遇溺者的動作停止一段時間才發出警號，但救生員則可以在其泳客有不適或動作有異時，已留意到並介入，以免悲劇發生，加上系統發出警號後都是要救生員去拯救遇溺者，故系統不能解決現時救生員人手不足。