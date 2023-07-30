7月至少468萬人次北上　推算消費額達40億　學者：難留下港人消費

中港恢復通關後港人北上消費熾熱，據入境處最新數字，7月份港人北上人次逾468萬，較6月再增21萬人次。參考政府統計處早年統計，港人在內地旅行平均消費額約860元，廣東省包括深圳人均消費約680元，倘按舊數字推算，港人7月在內地消費金額高達32億元至40億元。

有經濟學家認為，北上消費環境好、價錢相宜，現時較難令港人留港消費，而北上消費也會繼續發展下去，或要待香港經歷漫長的「調整期」，直到有餐廳結業、店舖長期空置、租金下調等，令消費者感到與北上支出相約水平時，才會有機會扭轉。

學者亦提到，旅客回復南下惟內地目前經濟不景，人民幣匯率回落，內地客來港消費也不及以往「豪氣」，且很多產品在內地已買得到，香港吸引力減，預料今年底的零售額也難回復以往水平。



▼港人北上消費▼



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根據入境處數字顯示，今年6月份撇除經機場、港珠澳大橋、郵輪碼頭及港澳客運碼頭出境，港人北上數字錄得4,472,371人次。

7月北上港人數 相等於坐滿56列東鐵九卡車

而7月1日至7月29日有4,685,471人次，按月增加21萬人次，升幅達4.76%，7月平均每日有16萬人次北上，如以東鐵綫九卡列車載客量2,845人計算，即相等於每日坐滿56列九卡車。

按政府統計處資料，於2015年11月公布的專題文章〈2014年到中國內地作私人旅行的本港居民的社會及經濟特徵和消費開支〉，統計處指出，在2014年港人到內地私人旅行，不計跨界交通服務費用，每人次平均消費開支約為860元，而到廣東省（包括深圳）的每次平均消費開支則約為680元。

由此推算，未計及通脹，單以本月468萬人次北上數字，港人北上人均消費860元計，消費總額高達40億元；如以港人在廣東省人均消費680元，亦有高達約32億元的消費總額。

6月至7月「淨出境」約192萬至231萬人次

至於訪港內地旅客，7月份經各管制站南下來港人次有逾275萬，雖較6月分的215萬人次增加60萬人次，升幅達28%。由此可見，6月及7月份，港人北上數字多於內地客南下數字，「淨出境」約192萬至231萬人次，相距甚遠。

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中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，港人北上消費的勢頭會繼續發展下去，續以周末出外食飯為例，不少香港餐廳有限時，店內空間較擠逼，相對內地，店內環境好、價錢遠較香港便宜，他身邊也有些消費力高的朋友覺得在香港消費「唔抵」而選擇北上。

學者：要留港人在港消費「好難」

他直言：「香港（現時）無乜空間」，要留港人在港消費「好難」，認為北上消費的趨勢，或要等到香港經歷漫長的「調整期」，直到有餐廳結業、店鋪沒人租、租金要下調，繼續令價錢有明顯下調，甚或與北上消費相約水平時，才會有機會改變。

他又指，上述推算的方法屬合理，雖然未計及通脹，但仍可作為港人北上情況的參考。他又稱，據觀察如港人即日來回兩地，在內地食飯及按摩，料消費額已達500元，如再以7月港人北上的人次推算，總消費額也有約23億元。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波

提到通關後，旅客回復南下，李兆波則指內地目前經濟不景，人民幣匯率回落，內地人來港消費也有別於從前，「咪去好普通嘅地方，都唔係好似以往買得好豪咁。」他續指，以往內地人多來港消費，但現時很多產品在內地已買得到，香港吸引力減，他們未必再考慮來港購物，預料年底的零售額也難回復以往的水平。

香港以往太著重購物 角色變得模糊

他指出，香港以往太著重購物，但當旅客在內地或其他地方都可以買到想買的產品，香港的角色就會變得很模糊，如香港現時想吸引更多旅客，便需要提供更多地道體驗，「旅客想要地道體驗。到底嚟香港到底做咩呢? 我諗香港要搵返一個好出色嘅定位。」他提出多項建議，例如保育好殖民地建築、漁村，藉香港歷史、本地特色吸引旅客來港。