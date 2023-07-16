港深周末雙城記｜食肆周末生意反跌　學者：港高物價促使港人北上

本港「不夜城」已成過去，失去夜生活的同時，零售業如藥房、餐飲業如連鎖冰室的復蘇之路亦不似如期。有藥房商會便透露，自恢復通關以來，營業額僅微增一成；而食肆金記冰室每逢周末，由於受到港人北上影響，其新界分店亦錄得一成多的跌幅。



有經濟學者認為，本港高物價已損害競爭力，除了旅客縮短行程及減少開支外，港人寧願儲錢出外旅遊，亦不願留港消費。「如果飛得嘅就台灣日本泰國，唔飛得嘅周末就走咗去深圳，香港真係幾弊。」



▼2月11日 上水掃貨旅客及水貨客增加▼



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藥房復蘇進度不似如期 開關後營業額僅微增一成多

中港恢復通關快將近半年，疫情前大受旅客歡迎的藥房，直至今日仍未能重拾昔日的輝煌。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，當初估計通關後，營業額可增長三至四成，上水各區於年初陸續有藥莊開業，惟市道恢復進度不似如期，營業額僅微增一成多，因此最近業界擴張的速度明顯放緩。

張認為，疫情期間人們習慣網上購物，加上內地海關執法的尺度加強，均影響旅客在港購物的意欲，業界只能「睇定啲」，考慮將過剩的存貨打折出售。

可能佢本來想買五盒六盒、諗下都係不如買一盒兩盒先，或者下一次落嚟再買。 港九藥房總商會副理事長張德榮

金記冰室︰每逢周末新界區分店生意下滑逾一成

作為指標之一的藥房復蘇步伐緩慢，餐飲業亦同樣乏力。金記控股有限公司主席徐汶緯表示，自中港恢復開關後，發現每逢周末，新界區分店的生意均下滑約一成多。他認為原因在於港人周末北上深圳或廣州，估計人民幣貶值及本港物價高企，一方面減低港人的消費力，亦推動他們選擇北上玩樂。

經濟學者李兆波︰香港食Cheap嘢 跟住出去食好嘢

其實北上大軍並不止基層市民，甚至高學歷人士亦是當中一員。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波由於教學工作緣故，不時往返中港兩地。電話訪問當日，他正在羅湖的港式茶餐廳進膳，更大讚其出品的雲吞麵及小炒，不論味道或價格均遠勝本港。

任何嘢你計到啲價錢都平過香港，香港你呢個價錢係食唔到叉燒小炒。 經濟學者李兆波

李並直言，深圳的物價僅為本港的五至七折，服務態度友善及環境舒適，惟本港相較下因租金及薪金高昂，物價不斷上漲，加上港人在疫情後習慣早回家，恢復通關後寧願儲錢旅遊，亦不留港消費，預料中高檔次食肆將大受打擊。

李以四季酒店自助餐為例，深圳僅收人民幣約500元，香港卻索價過千港元。除了鄰近大灣區，他最近亦遠赴重慶享用美食，又稱當地物價與台北相近，故吸引不少港人專程旅遊。「平時喺香港咪食啲Cheap嘢，跟住我出去就可以食好嘢。」

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高物價損港競爭力︰唔飛得嘅周末就走咗去深圳

最近國際管理發展學院最新發布《2023年世界競爭力年報》，本港在物價的類別中「排包尾」。李兆波認為，若政府再不改變高地價政策，所帶來的高物價只會削弱競爭力，令旅客縮短行程及削減開支，市民亦減少消費。

因為購買力呢，如果飛得嘅就台灣日本泰國，唔飛得嘅周末就走咗去深圳，香港真係幾弊。 經濟學者李兆波

李建議政府應急起直追發展工業，透過賺取外匯收入，以降低賣地價格。他又表示明白脫胎換骨的改變並不容易，但本港競爭力受損已是不爭的事實。「消費走咗去其他平價地方，係好自然嘅事。」