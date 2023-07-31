翹英教育結業｜消委會接48宗投訴涉逾56萬元　正嘗試聯絡負責人

翹英教育（Brilliant Education）日前（29日）宣布全線結業。消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五今日（31日）在電台節目指，截至今早8時，消委會接獲48宗投訴，涉及金額逾56萬元，單一涉及最高金額亦逾5萬元。



就今次事件，他也指如該校有註冊，應受制於相關法例，認為該校預收多月學費的做法有機會違規。如商戶收錢時已知道很大可能未能提供服務或貨品，亦有機會違反商品說明條例當中「不當地接受付款」的罪行。他稱消委會正嘗試聯絡相關負責人，會要求對方履行合約責任，如無法提供則要安排退款。



消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五指，就翹英教育結業一事，截至今早8時，接獲48宗投訴，涉及金額逾56萬元，單一涉及最高金額亦逾5萬元。消委會正嘗試聯絡相關負責人，會要求對方履行合約責任，如無法提供則要安排退款。

消費者委員會投訴及諮詢部總主任莊龍五。（資料圖片／張浩維攝）

他續指，如果涉及結業，一般調停的做法不可行，建議若然家長是以設有退款機制的付款方式繳交學費，例如信用卡繳費，應盡早與信用卡中心聯絡、並盡快填妥退款表格，讓發卡行向商戶銀行要求退款。不過，家長也要留意，這個方法也有限制，「譬如簽咗幾耐？太耐未必追到。有無用分期？如果分期就係一個借貸，都有機會影響到退款成功率。」

他提到，大部份信用卡公司條款均列明如對簽帳有懷疑，要在簽帳日起計60日內提出，「不過每間信用卡公司，有長有短，消費者盡快去做，唔好理得唔得。」

他又表示，如涉事中心最後清盤，消費者可向清盤人申請成債權人，雖然消費者一般作為無抵押債權人，取回金錢的機會較微，但他認為仍是一個「可申請嘅程序」。但他提到，如果家長遺失單據、又以現金交學費，在追討上就會有困難，「清盤人都要證明你畀過錢， 如果遺失單據，用現金就更難有憑據，都幾唔理想。」

翹英教育中心提供課程由幼稚園K1至K3程度、小學及初中全科或專科範圍，到高中DSE課程，亦設暑期課程。（鄧女士提供）

莊龍五直言，預繳式消費必然有風險，即使不是結業，如果該校某分店停開，學生要轉去其他分店，也會帶來不便，建議消費者在使用預繳式消費前，要考慮清楚，盡量減低預繳的銀碼。

就今次事件，他也指如該校有註冊，應受制於相關法例，在收學費時「通常唔可以收好長時間」，認為該校今次做法有機會違規。他亦表明，如商戶收錢時，已知道很大可能未能提供服務或貨品，即有機會違反商品說明條例當中「不當地接受付款」的罪行。