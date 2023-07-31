留港消費｜業界批政府「妖魔化」酒吧致生意冷清　促推動夜間經濟

疫情三年改變市民生活習慣，早出未必晚歸，如何令「不夜城」香港再現，振興「夜間經濟」促進消費？香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（31日）表示，疫情間政府「妖魔化」酒吧，「有咩事又關酒吧事」，通關後港人報復式旅遊未完，令現時酒吧生意比疫情間更冷清，建議改變政策方向，推動夜間經濟及推廣各式酒吧。



+ 2

疫情後報復式旅遊未完 政府「妖魔化」酒吧

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在商台節目中表示，三年疫情期間，政府對酒吧「妖魔化」，「即係有咩事又關酒吧事」，食環署亦在巴士等公共交通工具作廣告指飲酒致癌。

他指出，導致酒吧生意冷淡還有多種原因，夜晚人流變少，港人報復式旅遊還沒結束，酒吧的生意比疫情期間還要差，「禮拜五、六小週末嗰啲日子，點解可以咁冷清，仲比平時沒咁平穩。」他指，市民亦習慣提早回家或進行私人活動，並且酒吧可提供的娛樂活動，如今食肆亦都有，「去打邊爐有卡啦ok唱，去食泰國嘢都有卡拉ok唱。」

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，政府政策應該改變方向，推動夜間經濟。（資料圖片／盧翊銘攝）

內地推港式夜市吸引港人 應發揮各式酒吧優勢提升服務

梁立仁認為，政府政策應該改變方向，推動夜間經濟：「夜晚嘅生活，同日頭嘅生活係息息相關，就唔係話淨係推動朝頭早嘅經濟，夜晚嘅經濟其實你見到宜家開始係愈來愈來衰退，即係東方之珠嘅美譽，仲有沒人去講呢？」

他表示，內地為吸引港人投資，反而構思「港式夜市生活圈」，吸引很多市民北上消遣，香港政府亦應設法令港人感到夜晚逛街並非大問題。又指香港有不同類別、形式的酒吧，亦融合不同的藝術元素，應該多加推廣，並指須提供更好服務質素，與內地競爭。

設仿效泰國、台灣夜市場 選址要交通便利

立法會批發及零售界議員邵家輝在同一節目表示，全面通關後，本地市民喜歡到其他國家旅遊，及到大灣區探索，對本地經濟有一定影響，加上疫情令市民改變作息，逛街的人越來越少。他建議仿效泰國、台灣開設夜市場以帶動經濟，他小時候在上環的大笪地氣氛很旺，售賣各式食品及貨品。

立法會批發及零售界議員邵家輝今早在商台表示，建議仿效泰國、台灣開設夜市場以帶動經濟。（資料圖片／蘇煒然攝）

他沒提議可行地點，但認為可以尋找一至兩個地點，開設夜晚市場，不要影響民生作息的地點，「可以玩夜啲」，而小商戶也能賺錢，選址就要交通便利，同時帶動的士及小巴等運輸業的生意。至於夜市運作上是否長期擺攤，還是「朝行晚拆」，就要討論。

他提到，香港的大排檔深甚具特色，夜晚燈火通明，「好似有個活動咁樣」。他指，「以前我哋香港叫不夜城嘅，希望可以諗吓方法帶動經濟啦。」