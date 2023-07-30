港人北上增　內地客轉深度遊　陳茂波：開創新消費點吸引留港消費

本地活動、展覽在暑假期間陸續展開，財政司司長陳茂波今日（30日）發表網誌，指消費劵和「開心香港」系列活動助力本地消費氣氛，預料明天公布的第二季本地生產總值數字，雖按年增長幅度或較第一季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。



陳茂波特別指出，疫情期間港人生活模式改變，減少晚上外出和消費，但同時北上消費正明顯增加，內地客來港就傾向文化深度遊，消費模式起了變化。面對市民和旅客的生活和消費模式改變，他表示，意味著本港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點，吸引市民和旅客更多留港開心消費。



陳茂波留意到近日商場或街上人流不少，早前的書展、近日的動漫展，更是人頭湧湧，指不少市民為買上心頭好更是不吝大額消費。他認為，政府發放的消費券助力了消費氣氛，而「開心香港」系列活動以至其他團體舉辦的市集，亦為大眾加添了周末假期的好去處。

私人消費支撐本地經濟

陳茂波指，數據顯示本港經濟正逐步改善，在拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第二季仍然是支撐增長的主要環節。零售業總銷貨值在四至五月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾八成半；食肆第二季總收益數字預料可如第一季保持平均每月90億元以上水平。

不過，陳茂波指在「三頭馬車」中的貨物出口在第二季繼續按年下跌13%，輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。至於另一頭馬車本地固定投資，在第一季一度扭轉跌勢後，最近有放緩跡象。而股市和樓市均在息口高企下受到影響。

▼7月15日 深圳的商場人頭湧湧不乏港人足跡▼



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市民、旅客生活模式改變 提醒尋更具特色的市場營銷策略

陳茂波重申香港經濟逐漸改善，整體上保持樂觀，但提醒業界要開創新的消費增長點，提升本港吸引力。

他解釋指，在整體上保持樂觀的同時，亦要注意一些客觀環境的變化，積極應對一些新狀況。例如，經過三年疫情後，許多市民的生活模式改變了，不少市民減少晚上外出活動和消費。而鄰近地區如深圳，近年亦發展了不少吸引消費的去處，加上兩地恢復便捷往還，港人北上消費情況明顯增加。此外，不同業界都反映，近月來港內地旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許起了變化。

望與業界探討新構思

面對市民和旅客的生活和消費模式改變，陳茂波指出，「意味著我們需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點，提升本港旅遊之都、盛事之都、美食之都和好客之都的吸引力和競爭力，吸引市民和旅客更多留港、到港開心消費。」

他表示，希望和業界一起探討更多新穎構思，一同為進一步帶旺市道、振興經濟努力。