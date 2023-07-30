留港消費｜議員、業界獻計　設夜市延續人流　推港式生活遊留旅客

疫情3年改變不少人生活模式，財政司司長陳茂波今日（30日）在網誌直指，港人減少晚上外出和消費，同時明顯增加北上消費，至於內地旅客來港就傾向文化深度遊，消費模式起了變化，提出要開創「新的消費增長點」，冀與業界探討新穎構思，吸引市民和旅客更多留港、到港開心消費。



對於陳茂波設法吸引港人及旅客消費，立法會批發及零售界議員邵家輝針對港人減少出夜街的習慣，建議效法泰國、台灣的夜市，打造港版特色的夜市，吸引市民夜遊；旅遊促進會總幹事崔定邦就針對北上消費的港人，提倡本地文化體驗遊。



至於內地旅客的消費轉型，崔定邦建議先打造「港式生活體驗」旅遊，透過包裝大推現有的飲食文化，同時推廣香港的文創產品成為商品化，亦能吸引旅客提高消費開支。



陳茂波表示，疫情期間港人生活模式改變，減少晚上外出和消費，但北上消費增加，而內地客來港就傾向文化深度遊。（資料圖片/廖雁雄攝）

開設夜市場吸引市民出街 帶旺周邊經濟

立法會批發及零售界員邵家輝表示，疫情改變了港人生活模式，一到每晚上八、九點，市民就閉門不出，故他建議可以開設夜市場，營造生氣勃勃的氛圍，如泰國、台灣的夜市，「啲人願意出街嘅，咁自然啲經濟咪流動囉。」他續指，開設夜市場的地點需考慮會否影響附近居民作息、交通及戶外配套等，並指絕對歡迎小商戶參與，相信有助帶旺周邊零售業或飲食業生意。

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他又表示，舉辦大型盛事活動亦有助吸引人流，如先前「黃鴨」游維港、香港美酒佳餚巡禮及工展會等，而零售管理協會在7至8月亦推出16億元折扣優惠，鼓勵市民消費，相信有助鞏固經濟。

立法會議員邵家輝建議可以開設夜市場，營造生氣勃勃的氛圍。(資料圖片/ 林靄怡攝）

辦本地團遊博物館、製港式奶茶 兩日吸引500人參加

《香港01》早前報道港人周末北上消費者眾。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，要留住港人留港，可以辦一些一兩天的本港旅行團，他舉例指今年七一假期辦了本地旅行團行程，於昨今兩天均再有出團，行程包括參觀香港歷史博物館、醫學博物館及香港奶茶製作體驗，活動更吸引了500位本地居民參加。

內地年輕旅客居多 需靠KOL推廣香港旅遊

就內地旅客訪港傾向文化深度遊，變相減少了高消費模式方面，崔定邦表示，通關初期，首批來港的內地旅客出現結構性轉變，由具較高消費力的中產階級，變為以年輕人或家庭居多。他指內地年輕人追求香港特色文化，對文創產品、香港文化活動及表演等有較大興趣，而並非一定追逐名牌等奢侈品，像上述的港式奶茶文化體驗團，相信亦可以推銷至內地旅客。

崔表示，如何向年輕人推廣香港旅遊，需靠香港或內地旅遊KOL及透過網上平台，推廣香港文化內涵及深度遊景點，作用會比電視廣告更大。他強調，旅遊作為一種城市行銷手法，需要貼近時代，故需要加強推廣。

他認為先前政府舉辦大型活動如「你好,香港」或「開心香港」有助營造社會氣氛，帶動消費：「消費其實係好依賴嘅社會氣氛嘅，社會氣氛唔好咁呢，市民心情一般嘅話就唔願意去消費。」

崔定邦表示，通關初期，首批來港的內地旅客出現結構性轉變，由具較高消費力的中產階級，變為以年輕人或家庭居多。（資料圖片/梁煥敏攝）

文創產品商品化 需整體城市包裝

崔定邦提出，將文創產品商品化，舉例指1台北的文創產品如文具及服裝等，做得不錯，消費亦不便宜。商品化成功與否，他指一來需靠商界及文化藝術者努力，亦與社會的文創氛圍相關，需要一定時間達成。不過，他認為「食買玩」成為來港旅客根深蒂固的焦點，若要推廣香港文創產品，需要從塑造整體城市的包裝入手。

他建議可以提供旅客一種港式生活的體驗，「我哋去東京玩，我哋都想過下日式生活，同樣地內地旅行或者環球旅客嚟到香港，佢都想體驗港式嘅生活。」他舉例指，「飲茶啦，晏晝呢就去食菠蘿包啊、飲奶茶啊、或者蛋撻啊......」，香港具有相當成熟的飲食文化資源，可以向由本地人向內地旅客推廣開去，但需要加強推廣及包裝。

茶餐廳美食，亦能吸引旅客。（資料圖片/葉志明 攝）

推廣港式生活體驗 延長旅客留港時間

他建議政府可鼓勵旅行社多做有關香港文化推廣的旅程，令旅客更認識香港的文化內涵，亦可將文創及非物質文化遺產，有秩序地商品化。

他提議，要令旅客在港逗留更久，自然增加其消費量，如安排遊覽一些主題景點、西貢的地質公園等，「一去已經用咗佢一日時間喇」，亦藉此帶動餐飲店及酒店生意。他補充指，要改善旅遊在不同景點之間的交通，或加強景點旅遊產品的體驗及配套。