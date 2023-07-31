西貢鯨魚｜專家批政府介入太慢促檢討：若有下次亦眼白白睇住佢死

西貢水域自本月中發現有鯨魚後引起熱議，至今日（31日）警方接報西貢牛尾洲水面發現懷疑鯨屍，水警及漁護署正在現場調查。香港海豚保育學會會長鄭家泰接受《香港01》訪問時，稱尚要政府部門到場才能確認鯨魚是否死亡及是否早前發現的鯨魚，料鯨身無太多腐爛情況，可透過解剖了解更多資訊，包括死因。



他批評，政府介入太慢太遲，發現鯨蹤後的第二星期才派水警驅趕或勸走圍觀船隻，後期才討論是否應設禁區或減速區，亦無成立專家小組討論如何救助，認為今次事件值得政府檢討：「再發現同類事件如果都係咁慢，只能眼白白咁（睇住佢死）……一係就等佢自己走得返出去。」



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鯨魚曝光時健康 未知是否同一條

鄭家泰接受《香港01》電話訪問表示，因網上影片較短及模糊，需等政府人員及專家到場，才可確認鯨魚是否已死亡，以前是否之前發現的鯨魚，並稱雖有船家認為是被船葉「打到腸穿肚爛」，但仍待檢走屍身解剖才知死因。

他表示，觀察兩星期，西貢最初發現的鯨魚原本目測仍是健康，因一直有覓食，但也有可能有暗病，因過往香港發現的鯨豚屍體，在解剖後偶有發現其身患癌症或內臟衰竭。他指也有可能被船隻撞到或被漁網纏傷，以往因香港天氣炎熱，鯨豚屍體被發現時屍身已腐爛嚴重，不利鯨豚解剖，但見今日照片，鯨身未見尚算「新鮮」，希望可透過解剖了解更多資訊及死因。

有市民發現疑有鯨魚側身翻肚漂浮在水面。（讀者提供）

政府未在第一星期介入

由發現驚喜到爭相觀鯨，最終懷疑不幸身亡，鄭家泰認為政府介入太慢及太遲，尤其在發現的第一星期，海事處及水警人員只在遠距離觀察，未有主動干涉行為，直至第二星期在內地社交平台「小紅書」看到多架船隻近距離圍住鯨魚，才開始驅趕及勸走工作，「可否快少少主動去勸喻唔好圍觀？保障返鯨魚空間同安全。」

他又指出，政府在較後期才考慮是否做禁區或減速區，雖最終或因各種考慮未能拍板，但認為該方面的研究及討論應及早進行，「即使做唔到都可能引起討論，會影響船家或市民決定，係咪會出去睇。」

香港海豚保育學會會長鄭家泰。（資料圖片）

應盡快成立專家小組

西貢海域屬較闊較開放的海域，鄭家泰坦言環境限制了保護工作，例如難以引導牠游回大海，「入咗吐露港、城門河較封閉海域，就可以引導佢驅趕，但西貢呢度咁闊嘅海灣就冇乜機會做到，只會增加佢壓力同傷害。」

他認為，每次遇到同類事件，政府應盡快成立專家小組，按其實際情況即時討論可行的協助方案：「今次事件見唔到有呢件事」。他強調政府整體做法都值得檢討：「再發現同類事件如果都係咁慢，只能眼白白咁（睇住佢死）……一係就等佢自己走得返出去。」

本港水域不適合大型鯨豚

鄭家泰又說，香港水域不適合大型鯨豚，對其而言較危險，因交通繁忙，水深亦不合適。他說，倘鯨魚本身有病是無可奈何的事，「但如果最後發現係人為，或者（政府）反應慢、疏忽，我就覺得可惜同遺憾，現階段唔可以畀太多結論。」