救救鯨魚｜專家料鯨魚傷口正癒合中　籲勿出海觀鯨免「累己累鯨」

西貢鯨魚近日屢現身，牠身上見到傷痕，情況令人擔憂，政務司司長陳國基公開呼籲市民勿再出海觀鯨，並指已要求警方、漁護署及海事處加強宣傳及勸籲觀光船離開等。海洋公園保育基金科學主任陳梓南今日（27日）表示，預料鯨魚身上傷口非近期造成，傷口有否擴大仍要觀察。他稱鯨魚正在受傷復元中，需要休息，呼籲不要再出海觀鯨，又稱倘鯨魚尾部打到船身，觀鯨者也會有即時危險。



▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



+ 2

海洋公園保育基金：非近期受傷 傷口有否擴大仍要觀察

海洋公園保育基金科學主任陳梓南今在電台節目表示，本月22日接獲反映指在西貢鯨魚有傷，翌日出海也親眼見到其鯨身有兩條疑被螺旋槳擊中的傷痕，並稱據過去香港擱淺的鯨豚研究，其與人類相關的死因中也有被螺旋槳所傷，「有啲搵到，嚴重到切開兩半都見過。」

他說，據目測，該鯨魚身上傷口正在癒合中，料並非近期所傷，是否有擴大則仍要觀察。他指若有新傷，會與水警、漁護署聯繫商討處理方法，並稱以往曾有一條中華白海豚尾部嚴重受傷，聯同政府部門合作為牠注射抗生素。

從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供）

海洋公園動物及保育部總館長：暫無擱淺行為表現

香港海洋公園動物及保育部總館長黃永康則表示，現時該鯨魚暫無擱淺行為表現，料仍可自由在水面游走，是相對穩定的情況。他稱，一般生病的動物會停止進食並浮在水面，近日見鯨魚一直有進食且會游走，相信因香港處於休漁期，近岸群遊魚數量多，「佢打開口，口邊都好多魚不斷跳動。」

籲放棄出海觀鯨 提醒鯨魚尾若打到船隻 船上人亦有危險

海洋公園再三呼籲市民，應放棄出海觀鯨，因鯨魚已受傷，正在復元中，需要休息，而網上有圖片顯示有船與鯨魚較近，甚至有5至6艙船圍住鯨魚，若鯨魚尾巴打到船會有即時危險。

香港海豚保育學會主席鄭家泰在另一電台節亦稱，按照片所示鯨魚背部傷口似乎已癒合，未必是近幾日新傷口，較大機會是船隻的螺旋槳，或漁網等漁具造成。

他又說，根據當局的觀鯨指引，在鯨魚的100米範圍內船隻關閉引擎及不能駛近，在500米範圍內只能有一艘船隻。他相信，該條鯨魚進入本港水域已頗長時間，暫時難以評估它為何會進入本港水域，建議當局研究，能否在鯨魚出沒附近的位置設立臨時保護區，或需要臨時減速等。