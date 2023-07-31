西貢鯨魚｜誤入「港」灣逾半個月　我們與鯨魚經歷了什麼？

7月炎夏的西貢水域，一條鯨魚露出一張巨咀「鯨吞」小魚的影片，迅即網上瘋傳，震撼全港市民，惹來好奇的遊人相繼租船出海，想一睹鯨蹤，來到7月最後一天，鯨落了，只剩一條鯨屍任由圍觀。



回顧發現鯨踪的19天以來，這條布氏鯨魚由暢遊捕食，到被觀鯨小艇包圍，更被發現疑似被船槳划傷背部，這條連環不幸的鯨魚，或許就是今日（31日）於牛尾洲海面發現的「浮屍」，永遠不能再暢泳了。



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7月13日，白沙灣遊艇會帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚在在西貢海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，還張開巨咀數次，當時有保育人士估計其為布氏鯨或角島鯨。同日，漁農自然護理署接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，並派員到該處附近一帶巡視。有市民從大浪西灣入西貢海時，目擊鯨魚在海上暢泳。

▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼



7月14日，《香港01》採訪團隊在西貢出海前往曾出現鯨蹤的糧船灣水域巡視，大家樂主席羅開光亦乘大帆船觀鯨。同日下午，《香港01》採訪團隊拍攝到鯨魚曾出現於南風灣對出海面，漁護署知悉警方在糧船灣海發現一條鯨魚，會繼續聯同海洋公園保育基金及相關部門繼續監察鯨魚出沒的情況。海洋公園保育基金科學主任陳梓南呼籲市民與鯨豚保持距離。

7月15日，漁護署巡視糧船灣海一帶，未有發現鯨魚。

7月17日，颱風「泰利」襲港，天文台曾發出8號及3號強風信號。

7月18日，經歷颱風「泰利」之後，鯨魚去向未明，保育專家估計日前發現的鯨魚已離開香港水域，但不排除颱風之後回來。

7月21日至7月23日，有出海市民在西貢海域發現鯨魚再出現。

▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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7月21日，漁護署由當日起每日派員到牛尾海一帶巡視，於下午在牛尾海發現一條鯨魚多次露出水面，作出覓食行為。

7月23日，教潛水公司在下午4時拍攝到鯨魚在50秒內兩度打開大口，「鯨吞」小魚做下午茶。

▼7月21及23日 出海市民再目睹西貢鯨魚覓食▼



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7月25日，有市民發現網上平台小紅書流傳西貢鯨魚被多艘船圍觀片段。

「小紅書」網傳有多艘船隻載着一批人出海，近距離觀看鯨魚。（小紅書圖片)

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7月25日，鯨魚被包圍的照片曝光的同日，海洋公園表示有市民提供照片顯示鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂。保育人士呼籲在鯨魚出沒之處劃定保護區，限制船隻速度。

從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／生態協會）

7月26日，世界自然基金會（WWF）代理海洋保育主管彭莉恩擔憂鯨魚傷勢惡化，建議如果鯨魚於100米距離之內出現，船隻應隨即停船及減速，亦指若確定鯨魚「迷路」，需要考慮引導牠離開香港水域。漁護署當晚強烈勸喻市民不要追蹤鯨魚。政務司司長陳國基在社交平台上稱已要求警方、漁護署和海事處加強宣傳，包括派出水警船在附近海域巡邏。

7月27日，海洋公園保育基金科學主任陳梓南預料鯨魚身上傷口非近期造成，傷口有否擴大仍要觀察，並稱鯨魚正在受傷復元中，需要休息，呼籲不要再出海觀鯨。漁護署當晚亦表示，鯨魚背部的傷痕並非近期受傷所致，認為鯨魚情況穩定，有能力進食及游動，傷口亦在癒合，未有患病及擱淺的行為表現，無需要救治或介入行動。署方又指，訂立禁船區以保護鯨魚不可行。

7月31日（今日），警方表示早上10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。有船家向《香港01》提供照片，顯示一條鯨魚疑在近岸位置側身翻肚，而影片中則看見鯨魚懷疑側身翻肚，漂浮在海上靜止不動，疑有內臟溢出。