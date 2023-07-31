西貢鯨魚直擊｜鯨魚側身翻肚　鯨身疑開始發脹　胸鰭見有血跡

西貢鯨魚本月中一條鯨魚張大嘴巴「上水」覓食，引來大批市民關注，有人租船出海觀鯨，直至上周二（25日）發現牠身上有疑被螺旋漿擊傷的傷痕，政府、保護團體及網民紛紛呼籲停止出海、「救救鯨魚」。



不過，事件終以悲劇落幕，警方今早接報在西貢牛尾洲發現鯨屍。《香港01》記者抵現場視察，見一條鯨魚側身翻肚漂浮在水面，鯨身似有些發脹，近看發現鯨魚一邊胸鰭疑有血跡，背部近尾部疑似有嚴重傷口，更已腐爛，呈皮開肉綻狀態，能看到部份內臟及脂肪。海洋公園保育基金及水警船隻已靠近鯨魚處理。



《香港01》記者抵達發現懷疑鯨魚尾體現場，見有一條鯨魚側身翻肚漂浮在海面，可見到大片白色魚肚，且靜止不動，已經死亡。海洋公園保育基金及水警船隻已靠近鯨魚處理。

近看發現鯨魚一邊胸鰭懷疑有血跡。（盧翊銘攝）

現場所見，鯨身似乎已有些發脹，鯨魚一邊胸鰭懷疑有血跡，背部似有傷口，其背部近尾部位置有嚴重傷口，浸在海水嚴重腐爛，穿開一個大洞，呈皮開肉綻狀況，更看到其內臟及脂肪。

警方今早10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。海洋公園及香港海洋公園保育基金（保育基金）則稱，團隊正聯同漁護署前往相關水域，詳細了解及處理個案，呼籲公眾不要出海觀看，並會適時公佈進一步消息。

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