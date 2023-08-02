電郵騙案首五個月71宗、涉款5000萬　一公司員工轉帳5次損失780萬

網絡安全及科技調查科今（2日）發表釣魚電郵騙案數字，今年首5個月錄得71宗，較去年減少320宗，損失金額約5,000萬元。網絡安全及科技罪案調查科（網絡安全、法理鑑證及訓練）高級警司林焯豪指，今年4月發生一宗涉款巨大電郵騙案，騙徒假冒一間有機食品公司高層向員工發送電郵，員工不疑有詐，分5次轉帳予騙徒戶口，導致公司損失780萬元。



（左起）中國移動香港董事兼行政總裁李帆風、互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉、網絡安全及科技罪案調查科（網絡安全、法理鑑證及訓練）高級警司林焯豪、網絡安全及科技罪案調査科（網絡情報組）高級督察吳柏慧（右）指今年電郵騙案明顯下降，反映社會大眾防範騙案意識提升。（容嘉儀攝）

釣魚電郵演習 16%員工曾點擊至少一封釣魚電郵

警方網絡安全及科技調查科公布今年首5個月，錄得71宗電郵騙案，損失5,090萬元；去年錄得391宗，損失7.5億元，較去年減少320宗、涉及損失減87.4%。林焯豪指，垃圾電郵過濾系統提升、銀行戶口審查嚴謹及大眾防範電郵騙案意識提升，令電郵騙案下降。

今年網絡安全及科技調查科與186間企業合作進行釣魚電郵演習，有10,326名員工參與，當中有1,645人曾點擊至少一封釣魚電郵，點擊率為15.9%；有114間公司，即有6成參與演習公司，至少有一名員工曾點擊釣魚電郵。

最多點擊分別是視像會議邀請（7.3%）、訂閱A I聊天機械人服務（5.6%）、IT部門核實密碼請求（5.6%）及電郵帳戶身份驗證（3.9%）。

騙徒假冒有機食品公司高層向員工發送轉帳電郵

林焯豪表示今年4月發生一宗涉款巨大電郵騙案，騙徒假冒一間有機食品公司高層向員工發送電郵，指示員工將兩個本地銀行戶口金錢轉帳另外戶口，分5次轉帳予騙徒戶口，員工轉帳後才與上司溝通，發現上司未有發落指示，公司損失780萬元。警方發現上司電郵可能曾遭黑客入侵而令騙徒掌握公司交易資料。「而家既騙徒其實跟住一啲人日常工作模式，作業嘅方式係設計個電郵。」

市民亦可下載「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」查證，或致電防騙易熱線18222 #th 查詢可疑網址及電郵。

分辨可疑電郵：字母L寫成「1」、O寫成「0」

網絡安全及科技罪案調査科（網絡情報組）高級督察吳柏慧提醒，如發現發件人的電郵地址有異樣，例如字母「L」會寫成「1」；「O」會寫成「0」以及電郵內容中有文法或拼寫錯誤，均是可疑電郵特徵；點擊連結進入網站後，發現網站未能轉換語言、部分按鈕或連結失效等，亦是假網站特徵。

她提醒如郵件要求提供個人資料或突然改變匯款要求，建議用電郵以外的溝通渠道向寄件者核實。市民亦可下載「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」查證，或致電防騙易熱線18222查詢可疑網址及電郵。