反詐騙協調中心成立六周年　共勸止2000宗騙案、攔截近118億騙款

警務處反詐騙協調中心成立六周年，昨日（20日）舉辦電車巡遊活動，警務處處長蕭澤頤亦一同登上電車「防騙號」，由上環巡遊到銅鑼灣，沿途播放防騙主題曲及資訊，並向市民派發宣傳單張。警務處指，協調中心自成立以來，已接聽逾16萬個公眾來電，成功勸止2,000宗進行中的騙案，並攔截高達117.9億騙款。



反詐騙協調中心成立目的為加強打擊騙案

警務處表示，協調中心由警務處於2017年7月20日，在商業罪案調查科轄下成立，目的加強打擊騙案，及提高市民防騙意識，並協調警方各部門及持份者打擊及預防騙案。至於協調中心具有多項職能，包括以下四個︰

1. 提供「防騙易18222」24小時電話諮詢服務；



2. 與本地金融機構、海外執法機構，以及國際刑警組織緊密合作，積極攔截騙款，以減少騙案受害人的金錢損失；



3. 採取情報主導的執法行動，以及調派騙案應變小組人員，及早介入並阻止進行中的騙案；



4. 統籌警隊資源，與不同持份者聯繫，協調和制訂全方位的防騙宣傳工作。



至今成功拘捕661人 涉及最少614宗騙案

警務處又指，協調中心自成立以來，共接聽逾16萬個公眾來電，成功勸止2,000宗進行中的騙案，並成功攔截高達117.9億騙款。截至5月31日，協調中心亦組織不同單位進行632次行動，成功拘捕661人，涉及最少614宗騙案。

警方早前派發《提紙》宣傳防騙訊息，共印有30萬份。（資料圖片／夏家朗攝）

蕭澤頤登上「防騙號」電車巡遊至銅鑼灣

藉協調中心成立六周年，警務處處長蕭澤頤聯同16個合作宣傳防騙的機構代表，主持啟動禮，登上協調中心最新防騙宣傳的「防騙號」電車，由上環巡遊到銅鑼灣。除了沿途播放防騙主題曲及資訊外，亦聯同40多名「銀盾先鋒」義工，於銅鑼灣向市民派發防騙宣傳資訊單張及紀念品。

為了加強防騙宣傳以應對騙案趨勢，協調中心將於7月下旬至8月，推出一系列大型防騙宣傳活動。市民可瀏覽反詐騙協調中心網頁或小紅書官方帳號「香港反詐騙協調中心」了解資訊。