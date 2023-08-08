年長HIV感染者逾半數患兩種或以上共病　醫生倡加入個人化治療

香港整體人口老化，HIV（人類免疫缺陷病毒）感染者也不例外。爰滋寧養服務協會早前公布一項調查，發現近54%受訪年長HIV感染者患上兩種或以上慢性共病，當中有66%受訪者因健康狀況而出現情緒問題。



感染及傳染科專科醫生徐詩駿強調，不論是HIV病毒抑或是共病均是「有藥可依、有法可控」，關鍵在個人化治療，他說：「要視乎每個病人的需耍，如年齡、有沒有其他的慢性共病或其他的病毒感染，亦要看性別，會不會有小朋友，各方面都要去作平衡，與患者多傾談，令治療更個人化，最少副作用，從而達到最好的效果。」



受訪年長HIV感染者有兩種或以上慢性共病

爰滋寧養服務協會在去年訪問了110位HIV感染者，年齡介乎20歲以下至80歲以上，其中有77%為50歲以上。受訪者中近一半人（47%）患上一種慢性共病；約54%受訪年長HIV感染者患上兩種或以上慢性共病，最常見為高膽固醇且已需要用藥，佔近三成（28%）；其次是高血壓且已需要用藥佔逾兩成半（27%）；第三則是糖尿病且已需要用藥佔近一成半（13%），其餘的則包括肝功能障礙、腎功能障礙、精神科疾病等。由數字可見，HIV感染者患上慢性共病的情況相當普遍。

近66%年長HIV感染者出現情緒問題

調查又顯示，近六成六患者因自身的健康狀況和長期病患而出現情緒問題，包括因有感孤獨、擔心受到有差別待遇或感到不開心。而面對用藥，不少受訪者表示，最難處理的事情是擔心HIV感染者身份被識別；其次是擔心忘記服藥；第三則是擔心有藥物副作用。

愛滋寧養服務協會項目總監許思柔提到，協會內有一名65歲獨居長者，在10年前確診感染HIV病毒，於今年初發現患上多種慢性共病，包括三高（即高血壓、高血脂及高血糖）、肌肉流失等疾病，她稱：「佢因為擔心日後將失去自理能力而承受很大壓力，更因過份擔憂而失眠、抑鬱等。」

許思柔表示，協會為年長病感染者提供社區家居護理服務，提供多方支援，如協助病人穩定服藥並固定回診，一直跟進着他們的病情，並作出適當的心理治療，釋除患者在治療過程中產生的心理壓力，助他們生活重回正軌。

感染及傳染科專科醫生徐詩駿強調，不論是HIV感染抑或是共病均是「有藥可依、有法可控」，關鍵在於個人化治療。（鄧康翹攝）

HIV感染與共病均有藥可醫 關鍵在個人化治療

感染及傳染科專科醫生徐詩駿指出，從臨床所見，不少年長HIV感染者要面對HIV病毒以及長期疾病的治療，難免會為他們身體、心理和行為方面造成負面影響，他解釋：「心理上可能因年齡增長，逐漸失去自理能力，行為上或會不願意外出、擴闊社交圈子，心理上可能精神上會處於緊繃的狀態。」

俗稱「雞尾酒療法」或者「混合療法」的抗病毒混合治療是目前愛滋病標準療法。徐詩駿指，除了口服抗病毒藥物外，亦有長效針劑治療，患者不用每天服用藥物。

徐詩駿強調，不論是HIV感染抑或是共病均是「有藥可依、有法可控」，關鍵在個人化治療，他說：「要視乎每個病人的需要，如年齡、有沒有其他的慢性共病或其他的病毒感染，亦要看性別，會不會有小朋友，各方面都要去作平衡，與患者多傾談，令治療更個人化，最少副作用，從而達到最好的效果。」

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