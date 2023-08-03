中電引入航拍機及機械人　闖入刁鑽位代替人手檢查發電廠

中電工程團隊近期引入不同種類的航拍機及機械人，在發電廠內輔助檢查工作。這些機械小幫手在發電廠內游走狹窄或「刁鑽位」，較傳統的人手檢查更靈活和全面，並採集設施數據，制定合適的維修計劃，提升發電廠的營運安全及檢查效率。中電表示，未來將繼續探索創新科技，並研究人工智能及大數據分析。



室內籠網式航拍機 提升檢查效率

工程團隊於2019年引入2部「籠網式航拍機」，專門檢查室內發電輔助設施，如鍋爐、渦輪機室等。機身細小輕巧，以激光雷達（LiDAR）及感應器定位操作，無須GPS 定位亦能穩定飛行，每個電池能運行10分鐘。航拍機能在碳纖維籠網式保護罩下，減輕碰撞的撞擊力，更靠近發電設備進行檢查，同時能利用防塵照明系統，在能見度低及塵埃飛揚的環境下，透過4k高清鏡頭清晰直播檢查過程作記錄。

室內航拍機節省檢查時間及成本。傳統人手檢查受空間限制，若進入密閉空間或刁鑽、狹窄的死角位，難以單憑肉眼檢查，增加了檢查難度及風險。由於鍋爐高70-80米，約20層樓高，需要12個工作天搭建一次性工作平台，花費逾百萬。航拍機能在高空拍攝 ，更全面覆蓋檢查範圍，並在發現耗損位置後，再由工程師制定完善的維修計劃及另外再搭建平台維修。

這能取代高空及密閉空間等高風險工作，更節省搭建工作平台的時間及成本，工程人員亦能透過影像分析措施的使用及耗損情況，適時進行保養及維修，防患於未然。

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爬行機械人 突破引水渠體型及體能限制

因應發電及輔助設施的性質，工程人員於2021年引入爬行機械人檢查發電廠內的地下引水渠，並在一年間通過不斷試驗及改裝。機械人體積細小，頂部可以上下伸縮，能輕鬆通過井口進入水渠，並配備燈及360度旋轉鏡頭，能在狹窄和昏暗的引水渠內全方位拍攝及直播內部狀況。工程人員能通過觀察渠道的實時情況，全面分析重點數據，及時制定策略跟進。機械人連接250米電線，提供無間斷電源，分段檢查，並將檢查時間縮短一半至2日。

傳統檢查中，工程人員要定期檢查引水渠損耗情況，並確保沒有受淤泥或雜物阻塞。由於水渠是狹窄和潮濕的密閉空間，須由受過特別訓練的合資格人士負責檢查。檢查人員需帶備10公斤重的氧氣筒、呼吸及安全器材，彎身穿過直徑僅有約80厘米的井口，走進1.8米高、長達約1400米的渠道檢查。受體力及氧氣筒容量限制，每次人手檢查只能維持約半小時，完整檢查需時5至7日。

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研究AI及大數據未來應用 中電：唔止做完 係要做好

中電表示，未來將繼續探索不同先進技術及參考業界應用，研究大數據分析與人工智能等技術，進一步提升營運效率及安全。對於運用創新科技為人員減低工作風險的成功，令團隊有滿足感，發電工程部高級工程師楊惠敏：「對於我哋團隊嚟講，我哋希望係可以行多步，唔單止係做完件事，係要做好」。