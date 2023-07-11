中電修樹隊與「樹博士」研發系統鎖定風險樹木位置　確保供電穩定

為確保穩定電力供應，中電公司設有「修樹隊」，前往新界及偏遠地方的電纜，剪短將要觸碰電纜的樹枝，避免因樹枝觸碰或掉落電纜而產生導致電力不穩。去年，中電與「樹博士」、教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇合作，研發全港首個農林管理預測系統，及早識別對電纜構成風險的樹木，並透過定位更易找出需要修剪的樹木位置，預計每年減省超過150萬元。



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農林管理預測系由中電「修樹隊」研發，於上年4月正式應用。由於現時新界及偏遠地區，依賴架空電纜供電，而附近生長的樹木若生長過高，有機會觸碰或枝葉掉落電纜中，會導致電力供應不穩，故需要修樹隊定期修剪樹木。

團隊花費一年時間現場考察及收集數據，記錄天氣、溫度、陽光及降雨量的差異對横枝生長的影響。得出陽光、溫度及降兩量愈高，橫枝生長速度愈快的結論。資料庫記錄架空電纜範圍內超過17萬棵樹木資料庫，包括品種、樹齡及修樹記錄，透過分析數據，預測樹木生長速度，以推算樹枝與電纜之間的距離，識別需修剪樹木。

教大研究講座教授詹志勇表示，研究發現香港常見植物如銀合歡、洋紫荊等屬生長速度快的樹種，修剪後两個月可生長達兩米，可作為參考指標。「他日避免種這類的樹木在電纜範圍內，減省修樹隊工作量」。

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準確定位修剪樹木 省卻人手與時間

新系統亦系統結合地理資訊系統技術及全球導航衛星系統，修樹隊可以根據地圖準確知道修樹地點，亦可即場輸人及更新樹木資料，提升修樹效率及節省尋找具風險樹木的時間。中電修樹隊成員劉威隆表示，新系統建立前，修樹隊憑藉過往經驗，定期修剪樹木，然而有時候會出現「食白果」情況發生，到達樹木前，卻發現未有橫枝生長足夠高以觸碰電纜；或經常耗費大量時間在尋找有觸碰電纜風險的樹木。建立新系統後，能夠省卻尋找樹木及預測樹木生長情況，及早修剪樹枝，以備惡劣天氣。

以科技助修樹 一小時內完成工作

前往修樹前，中電修樹隊隊員會根據新系統分析的樹木風險等級，修剪有機會對架空電纜造成干擾的樹木，發現梨木樹電纜附近有一棵台灣相思，達「中級風險」，需要修剪。當修樹隊隊員找到所屬樹木，一位成員會負責爬上樹修剪；有兩位隊員則在樹下負責支援或救援工作，過程講求團隊合作。完成修剪後，隊員會將繩縛在被剪枝葉，順着繩子滑落地面，避免枝葉擊中機下隊員，修樹工作大約45分鐘至一小時內完成。