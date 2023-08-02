香港機場恢復疫前6成客運量　國泰航空林紹波：人手短缺難增航班

香港國際機場及國際航空運輸協會今日（2日）於亞洲博覽館舉行國際航空論壇。香港機場管理局主席蘇澤光致辭提及，香港機場已恢復至疫情前約6成客運量，預計明年可望全面恢復。



蘇澤光表示，隨着第三條跑道所有設施峻工，機場的吞吐量可增加五成，應付1.2億乘客人次及100億噸貨運量。一同出席論壇的國泰航空行政總裁林紹波表示，有意增設日本航線，礙於人手不足而無法落實，他期望今年年底可恢復至疫情前7成載客量，明年全面恢復。



陳茂波：疫情期間有120間航空公司營運

財政司司長陳茂波在論壇指，疫情期間，仍有約120間航空公司運作，隨着港珠澳大橋落成，連接粵港澳大灣區8,600萬人 口，生產總值達1.9萬億美元，香港未來十分光明。他又指今年立法通過條例提供稅務優惠，令香港成為國際飛機租賃中心，此外，財政預算案預留2億元，培訓物流及航空人才。

國際航空運輸協主席威利沃爾什等（Willie Walsh ）(左)、機管局行政總裁林天福(右2)、國泰航空行政總裁林紹波(右) 出席國際航空論壇。（容嘉儀攝）

林林紹波：四個原因令機票價格昂貴

林紹波指，全球航空業面臨人手不足問題，國泰有意增設日本航線，礙於人手不足而無法落實。他指因燃料成本增加及通脹，市場供應及需求未能達至平衡，而令機票價格昂貴，期望隨着客運量恢復，供求平衡，票價有機會回落；他又期望政府可提供經濟誘因，幫助航空公司轉用更多可持續能源。