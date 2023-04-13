2小時直達香港機場　廣州琶洲港澳客運碼頭臨時對外開放

4月12日，廣州市人民政府新聞辦公室召開第133屆廣交會保障工作新聞發布會。會上，廣州市商務局副局長、新聞發言人羅政透露，交通運輸部已於近日批准琶洲港澳客運碼頭臨時對外開放，開通琶洲至香港國際機場和香港市區直達航線。



此外，在廣交會期間，琶洲港澳客運口岸還將設立落地簽證服務。羅政表示：「下一步，琶洲港澳客運碼頭還將增開往返澳門國際機場航線。」

琶洲港澳客運碼頭的投入使用，填補了廣州中心城區到港澳水上高速客運航線的空白，將有力助推包括廣交會在內的廣州會展業加速提升國際影響力和覆蓋面。

廣州琶洲港澳客運碼頭。（視覺中國）

據了解，作為一類客運口岸，琶洲港澳客運碼頭分兩期建設。其中，一期工程投資約3.93億元，建築面積約8500㎡，臨時聯檢樓首層架空，二層出境、三層入境，碼頭投入兩艘高速碳纖維客船「海珠湖」號和「海珠灣」號，開通琶洲至香港國際機場航線，約120分鐘直達。

未來，項目二期規劃位於琶洲會展塔裙樓，計劃開通包括珠海在內的大灣區城際水上客運航線，以及增開琶洲往返香港市區、澳門氹仔（澳門國際機場）航線，並依托廣交會和琶洲人工智能與數字經濟試驗區的巨大客流，推動多元化經營，提供珠江遊航線服務，打造集跨境、城際、海島遊和珠江遊的水上旅遊交通綜合體，成為粵港澳大灣區標誌性的水上跨境新通道和交通旅遊新樞紐。

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