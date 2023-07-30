香港機場入手Hermès手袋後　出境時被海關扣起！險罰款過萬元

Hermès｜眾所週知Hermès一袋難求，有錢都未必買到，不少想入手Hermès包包的女生，都應該聽聞過2大說法：機場必買攻略及機場必買名牌。因為在機場免税店中購買名牌手袋，會有機會比起直接在名牌專門店更便宜的價錢入手，不同國家的機場免稅店價格亦會有差異，更有不少網民指法國巴黎的機場免税店中有著最多貨品。

以下內容獲Teris Tsai 佩妍授權



香港國際機場中，有著不少名牌店林立，當中更有3間名牌旗艦店，包括Hermès、CHANEL等，不少女生都喜愛在登機前作最後血拼，不過原來做漏一事，分分鐘會便宜不得，反而得不償失。近日就有一名香港女生「Teris Tsai 佩妍」分享自己在外出旅遊時的「失誤 」，她於香港機場中買入心頭好，入手名牌手袋後卻發生的小插曲。

香港女生「Teris Tsai 佩妍」分享自己在外出旅遊時的「失誤 」（YouTube@Teris Tsai 佩妍）

香港機場免税店 成功Walkin買走Hermès Mini 2424

妍髮活髮專家創辦人兼KOL，身兼多職的「Teris Tsai 佩妍」近日在YouTube上分享道自己與丈夫早前前往泰國旅遊的經歷，她在上機前把握機會，於香港國際機場 Hermès免税店中購物，原來只是想買入Hermès Volver 60 ankle boot，後來更可以成功買走Hermès Mini 2424。

她成功在香港機場免税店Walkin買走Hermès Mini 2424（YouTube@Teris Tsai 佩妍）

「Teris Tsai 佩妍」指在香港國際機場 Hermès免税店中購物，相對比較「慳水慳力」，因為平日在市區專門店中想Walkin買走心頭好並非易事，通常要先與門市SA（Sales Associate）溝通，再排隊waiting list，待上頭批核過後1才有機會到店取貨。兩者相較之下，機場免税店中的SA則比較爽快，因為大家都心知對方趕時間乘搭飛機，所以會直話直說。

她大讚機場免税店中的SA則比較爽快！（YouTube@Teris Tsai 佩妍）

「Teris Tsai 佩妍」指可以大膽告知機場SA心頭好的款式、顏色，以她當日的親身體驗而言，機場SA會直接告知開銷（Spending）是否能夠買走心儀物品，當日她一共配貨了三樣貨品：Hermès Volver 60 ankle boot、Hermès Volver 60 boot 以及一條鑲石的Hermès 鎖頭項鏈，共花費了約六萬元後，機場SA直接告知可以一同購入她查詢的Hermès Mini 2424 金鋼色。

出境小插曲 險被罰款過萬元 最終順利解決

Hermès Mini 2424 難入手的程度並不會輸給Mini Lindy，所以能夠成功入手心頭好令「Teris Tsai 佩妍」十分高興。正當她到達泰國曼谷時，卻被當地海關帶進小黑房中，並告知要補回消費稅，罰款款項更高達過萬元。

出境小插曲：險被罰款過萬元（YouTube@Teris Tsai 佩妍）

當得知要罰款後，「Teris Tsai 佩妍」大為驚訝，因為香港購物是沒有關稅的，那怕是在機場免税店中購入，原來到達其他地方仍則需要「打稅」的。她只好與丈夫努力向曼谷海關解析那些心頭好都是自用品，以及不清楚關稅的措施，幸好最後周旋成功，只需要將心頭好們暫時扣起，寄存在禁區的海關寄存倉中以及罰款150泰銖（約35元港幣）即可。

雖然是個不幸中的大幸，「Teris Tsai 佩妍」提醒大家若果發生同類事宜時，要預多一些時間取回扣起的東西，不然有機會影響上機時間。因為以她當日取回的經驗而言，因為處理的職員不太熟練，結果花費了約半小時，才能夠成功取回。「Teris Tsai 佩妍」提醒道未必每一個人職員都熟悉程序與海關寄存倉的位置，另外亦不是每一個旅遊國家、地方可以寄存的，無謂以小失大。

預多一些時間取回扣起的東西，不然有機會影響上機時間（YouTube@Teris Tsai 佩妍）

原來名牌手袋不能出境？網民分享解決方法

不時都有旅客因登機前作最後血拼，結果因攜入名牌手袋時因為未有為手袋報關、沒有拆除包裝等而被海關截停罰款的事宜。「Teris Tsai 佩妍」指大家若果擔心同類事情發生，又不想拆除包裝的話，不妨與機場SA溝通，購入心頭好後先放置在店中，待旅程完結後才取回。

網民得知「Teris Tsai 佩妍」的經歷後，指出事先申報或拆除所有包裝是最安全的做法。若果碰到到境被海關截停這個情況的話，又沒有海關寄存的服務的話，可以試著提出拆除所有包裝，當作隨身行李去解決，以免高額的罰款。

**影片已獲Teris Tsai 佩妍授權**