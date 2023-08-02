港大醫學院教授趁疫情考輔警圓夢　出更翌日憑教授觸覺拘疑犯

最新第1238期《警聲》今日（2日）出版，今期訪問剛輔警出更的港大醫學院教授楊偉國。他早於大學時期已有意投身警隊，惟種種原因並未嘗試，直至人到中年，適逢疫情封關讓他不必再時常公幹，加上輔警隊到港大招募成員，終決定投考圓夢，並以全班首名的成績畢業，榮獲銀笛獎。



楊偉國輔警出更翌日便成功拘捕疑犯，當時他接報的士遭刑事毀壞及司機被毆打，同時目睹有名迎面跑來的男子雙手割損，立即推斷與案件相關。雖然正職為一名教授，但他認為執勤時，儼如經歷第二個人生。



楊偉國以全班首名的成績畢業，榮獲銀笛獎。（《警聲》相片）

努力提升射擊準繩度 全班首名畢業榮獲銀笛獎

現時本港輔警約有3,200人，成員來自各行各業。港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系楊偉國，於今年3月底輔警出更。他表示，早於大學時期已有意投身警務工作，但由於種種原因未有嘗試，直至去年以舍監身分協助輔警到港大招募期間，在太太和輔警長官的鼓勵下，終在40多歲之年決定投考圓夢。

對於經常需要出外公幹的楊偉國而言，成為輔警最大的阻礙為370小時的基本訓練。惟剛巧去年疫情仍未完結，讓他得以抽空參加訓練。身份由教授變為學員後，他的努力精神不變，射擊成績更是不俗，但仍向教官及同學請教，以提升準繩度，最終以全班首名的成績畢業，榮獲銀笛獎。

瞥見疑犯雙手有割損 即推斷與案件有關

其後楊偉國獲派駐中區警區軍裝巡邏小隊，翌日他巡經威靈頓街與德己立街交界期間，接報有的士遭刑事毀壞及司機被毆打。同時他目睹一名年約30歲的男子迎面跑來，一瞬間瞥見男子的雙手有割損痕跡，或因醫學教授的觸覺，他立即推斷該男子與案件相關。

經過截查盤問後，該男子承認涉案並隨即被拘捕。楊偉國至今對該案仍歷歷在目。「當天落更後，我的心情久久未能平復，清晨回到家，更興奮得立即拍醒太太，與她分享學以致用的執法經歷。」

楊偉國並認為，以輔警身份執勤時，儼如經歷第二個人生，例如在處理不同案件時，可接觸到社會各個階層，得以擴闊視野，並形容為「難能可貴」。他呼籲有志服務社會的市民考慮加入輔警，為守護香港踏出重要一步。