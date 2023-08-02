翹英教育結業｜去年至今欠租535萬遭入稟　今年欠供42人強積金

全港有五間分校的翹英教育突然結業，有不少家長曾預繳課程學費，累計涉款至少251萬。海關指，翹英教育曾有欠租紀錄，在未能營運下仍收預繳款項，今日拘捕50歲負責人兼公司董事，涉不良營銷手法，違反《商品說明條例》。據了解，她是翹英教育董事彭芷彤。翻查資料，彭芷彤以「翹英教育」名字開設多間公司，其中一間近年有欠租紀錄，由2022年至今年7月初，累計欠租約535萬元。



另外，積金局亦指，翹英教育屢次拖欠強積金供款，2019年錄得欠款總數約77萬元，有83位僱員受影響。積金局翌年向僱主提出刑事檢控，有關僱主承認控罪，被判罰款 13,000元。截至今年6月，翹英教育未有為約42名員工繳交強積金供款。



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翻查法庭紀錄，彭芷彤擔任大股東兼董事的「翹英教育發展有限公司」，自2017年起已被入稟追討拖欠租金，由2022年開始計算，直至今年7月初，累計涉款約535萬元。提告追租的主要為恒隆地產代理有限公司，另一間為銀寧投資有限公司。每次的涉款租金金額由約6萬元至約35萬元不等。而彭芷彤持有的「翹英教育集團有限公司」，自2003年起至2012年，屢有欠租的紀錄。

涉事的翹英教育中心目前已關閉，海關亦張貼告示指已就中心突然結業展開調查。（羅國輝攝）

2019年拖欠強積金供款約77萬 積金局曾控告僱主

積金局表示，翹英教育旗下有多間補習中心，以不同名稱及不同商業登記營運，包括翹英教育、樂之優兒、喜孜園教育等 。根據積金局紀錄，翹英教育均有屢次拖欠強積金供 款的情況。

在積金局主動介入及調查下，自 2019 年的供款期開始，已成功為翹英教育約83名受影響僱員追回總數約77萬的欠款告附加費，並經受託人將欠款直接存入他們的強積金帳戶。

另外，積金局曾於2020年9月，向該僱主提出刑事檢控，涉及沒有為僱員登記參加強積金計劃及拖欠強積金供款。有關僱主承認控罪，被判罰款 13,000元。

根據最新資料，截至今年6月，翹英教育未有就今年1月至6月共6期、為約42名員工繳交強積金供款，積金局指，會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明，如其後收到清盤人分派的款項，會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶 。