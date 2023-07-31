翹英教育結業︱累計拖欠學費249萬　教育局確認何文田中心無註冊

翹英教育上周六（29日）突然結業，政務司副司長辦公室今日（31日）晚上發文表示政府對事件高度關注，當中教育局確認有關學校位於九龍城區何文田中心，並沒有按《教育條例》註冊，局方會嚴肅處理。



截至今日下午6時，海關及消委會就有關事件分別接獲219宗及63宗舉報，涉及金額約為183萬元及66萬元，帳面總共249萬元，呼籲其他已購買相關服務的消費者，盡快聯絡海關或消委會。



教育局：翹英負責人上周二稱沒有停辦

政府發言人指教育局於上周二（25日）收到有關學校的學生家長就退還已繳交學費事宜的查詢及求助時，已即時聯絡該校負責人，當時負責人表示學校沒有停辦，該校亦於上周三（26日）如常運作。其後教育局再次收到查詢及求助，而學校於上周六（29日）宣布結業。

教育局亦確認有關學校位於何文田的九龍城區的中心，並沒有按《教育條例》（第279 章）註冊。至於另外五間位於港島東區中心，則已按《教育條例》註冊為提供非正規課程的私立學校。強調對該校九龍城中心違反《教育條例》，教育局定嚴肅處理。

海關循「不當地接受付款」方向調查翹英教育

香港海關亦在收到舉報後已即時安排專責隊伍跟進，聯絡所有舉報人查詢每宗個案的詳情，並嘗試聯絡翹英教育的負責人和員工，以作出跟進調查。

海關在處理有商戶突然停業或結業而未能為消費者提供預售貨品或服務的舉報時，會循是否涉及《商品說明條例》下第13I條「不當地接受付款」的方向作出調查，包括有關商戶在宣布停業之前的營運狀況。海關會考慮個別事件的實際情況及相關證據，以判斷該個案是否有抵觸《條例》，如發現商戶違反《條例》，海關會果斷採取執法行動，保障消費者合法權益。

消委會：如以信用卡支付費用可試由退還未使用預繳款項

消費者委員會則表示，若以信用卡支付費用，可嘗試要求信用卡發卡公司，代為向商戶銀行申請退回尚未使用的預繳款項，但能否成功討回款項，視乎多種因素，例如簽賬日期及是否以信用卡分期付款方式支付費用等。另一方面，如商戶已委任清盤人，消費者可向清盤人登記成為債權人。

截至今日下午六時，海關及消委會就有關事件分別接獲219宗及63宗舉報，涉及金額約為183萬元及66萬元。政府發言人再一次呼籲其他已購買相關服務的消費者，盡快聯絡海關或消委會。