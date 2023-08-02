翹英教育結業｜310舉報涉251萬　最大宗涉補習社違商品說明條例案

開辦近的27年翹英教育（Brilliant Education）上周六（7月29日）宣布全線結業，逾500名家長及學生受影響，今日（2日）舉行記者會指，截止今日中午12時，共接獲310宗舉報，當中有家長更為子女在新學年，預繳一整年課程費用，整體涉款高達251萬元。當局指，昨日（1日）已採取執法行動，並以涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為、違反《商品說明條例》，拘捕翹英教育的50歲負責人兼公司董事。當局指，今次案件的舉報和涉款，是《商品說明條例》生效以來最大宗與補習社相關的案件。



海關會見傳媒，交代就翹英教育涉嫌違反《商品說明條例》的執法行動。海關版權及商標調查科不良營商調查課監督方冠亭（左）、海關版權及商標調查科不良營商調查第一組曾凱婷（右）。（陳葆琳攝）

最高金額課程涉款5萬元

海關版權及商標調查科不良營商調查課監督方冠亭指，截至今日中午12時，海關共接獲310宗舉報，指在該連鎖教育中心，為子女報讀了預繳式課程，當中有舉報人，為未來一個學年，預繳了一年學費，惟該教育中心突然結業，令他們購買的課程未能全數兌現，總涉及課程費用高達251萬。

方指，海關十分關注事件，故在涉案教育中心結業後，已安排專責隊伍調查，並派員在各中心分校張貼告示，呼籲受影響市民向海關提供資料，以協助調查。

海關版權及商標調查科不良營商調查第一組曾凱婷補充指，該補習社於7月份仍有銷售相關課程，最高課程金額涉款5萬元。她指，該補習社過往有欠租情況，不是近日的事情，而在中心宣布結業安排後，相關負責人亦無任何合適善後安排。

翹英教育上周六突然結業，教育局並確認該校九龍城區何文田中心，沒有按《教育條例》註冊，會嚴肅處理。截至本周一（7月31日）下午6時，海關及消委會就有關事件分別接獲219宗及63宗舉報，涉及金額約為183萬元及66萬元，帳面總共249萬元，呼籲其他已購買相關服務的消費者，盡快聯絡海關或消委會。