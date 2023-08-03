國際母乳哺育周｜浸大中醫藥學院推薦6藥膳 補益氣血助通乳
每年8月為「國際母乳哺育周」，母乳哺育婦女可能面對乳汁分泌不足、乳房脹痛導致的「石頭胸」等問題。浸大中醫藥學院指，母乳是由氣血所生，若氣血不足、脾胃虛弱、情緒受困，都會導致缺乳；學院分享補益氣血及健脾養胃的6項藥膳，另有通乳穴位及回乳食療，助媽媽渡過哺育期。
浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授張春玲指，媽媽乳汁不夠主要由兩個原因所致。其一是虛證缺乳，媽媽就算2至3小時不餵奶，亦不會覺得乳房脹，5至6小時之後乳房亦是較「淋」和「扁」，通常是媽媽身體過於單薄，生產時出血太多而引致；第二種情況，媽媽會覺得乳房腫脹，如石頭般硬，但只有很少乳汁，屬於乳腺堵塞導致的缺乳。前者經悉心調補可以一路向好，後者會則較易發作，疏通之後或短時間內再次堵塞。
張春玲提醒哺乳期的飲食需避開3類食物，分別為甜膩、辛辣以及生冷食物，包括難以消化的糯米、雪糕、辣椒、白酒、凍飲及過多水果，否則會令脾胃受損，壅滯乳絡。
張春玲亦分享回乳食療，秘缺是使用大劑量的炒麥芽，份量需達200克，另與3至5克烏梅一同煮水喝，服用2至4天；媽媽亦可透過按壓手指尾指的少澤穴通乳，每次以雙側交替形式按壓5分鐘，每天1至2次 ；洗乾淨連根部的大蔥蔥白，以紗布包好後上鍋蒸熱，可用於外敷於乳絡不通之處，但乳房皮膚有破損或濕疹者不宜，並且哺乳前應用熱毛巾擦拭乾淨乳房，以免蔥汁刺激嬰兒嘴唇。
張春玲表示，一般建議產後哺乳8至10個月為宜，具體情況應根據媽媽的身體素質決定，又指母乳由氣血所化生，如果媽媽在職工作非常辛勞，並且出現氣血不足的症狀，包括頭暈、耳鳴、心悸、脫髮、失眠等等，則不宜勉強哺乳。
補益氣血、健脾養胃藥膳：
一、木瓜鯽魚湯
做法︰熱鍋下油先煎白鯽魚，再加入木瓜、生薑、花生，燉煮1 小時。
二、蓮藕章魚湯
材料︰蓮藕半斤、曬乾章魚2-3隻、豬肉半斤、果皮一塊、紅棗適量、湯成加入杞子
做法︰章魚預先浸泡1小時後，加入蓮藕、豬肉、果皮、紅棗燉 煮1.5小時，食用時在熱湯中加入杞子一起服用。
三、五指毛桃煲雞湯
材料︰五指毛桃30克、烏雞一隻、生薑三片、紅棗適量
做法︰五指毛桃預先浸泡半小時，再加入烏雞、生薑、紅棗，燉煮1.5小時。
四、花生眉豆豬蹄湯
材料︰豬蹄三隻、花生100克、眉豆100克、生薑三片、果皮一 塊、紅棗適量
做法︰花生、眉豆可預先浸泡2小時，豬蹄汆水後與花生、眉豆、 生薑、果皮，紅棗一起燉煮1.5小時。
五、淮山杞子蟲草花湯
材料︰淮山15克、蟲草花15克、瘦肉半斤或烏雞一隻、生薑三片、湯成加入杞子
做法︰除杞子外，全部食材一起放入湯鍋中，燉煮1小時即可， 食用時熱湯加入杞子一起服用。
六、杜仲核桃黑豆湯
材料︰杜仲15克、核桃三個、黑豆15粒、豬尾骨或豬脊骨半斤、 果皮一塊、紅棗適量
做法︰杜仲、核桃、黑豆預先浸泡1小時，再加入已汆水的豬骨、 果皮和紅棗一起燉煮1.5小時。
*以上湯水均可加入少量通草（3克左右）以通暢乳絡
國際母乳哺育行動聯盟（World Alliance for Breastfeeding Action）自1992年起，將每年的8月1至7日定為「國際母乳哺育周」，促進社會對母乳餵哺的認識和支持。今年的主題是「促成母乳哺育︰為職場家長創造改變」，目的是支援在職婦女持續餵哺母乳。