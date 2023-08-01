本港母乳餵哺率持續上升　三孩之母：設施仍不足　在外哺乳引目光

今（1日）起一連7日是「國際母乳哺育周」，母乳餵哺不論對母親及孩子大有益處。根據衛生署數據，本港母乳餵哺率隨年不斷上升，母乳餵哺嬰兒至少6個月的比率由2000年的8%，上升至2020年約20%。然而母親在外間以母乳餵哺仍遇上不少困難，例如商場哺乳室不足，不少在職母親亦反映工作環境未提供集乳設施。



1. 衞生署家庭健康服務高級醫生馮嘉慧（左二）、衞生署家庭健康服務高級醫生霍愛玲（中）、母乳餵哺母親Vicky 表示盼望社會能建立母乳餵哺友善環境。（容嘉儀攝）

社會哺乳設施不足 在外哺乳引目光

育有3名孩子的母親Vicky，一直堅持以母乳餵哺孩子，她表示在外間以母乳餵哺孩子面對設施不足困難，本港規模小的商場，整個商場只提供一間哺乳室，有時哺乳室會被鎖上，她要詢問職員才可使用，過程繁瑣。

由於哺乳室不足，而每個孩子哺乳時間不一，有時可能需要等候15至30分鐘。有時商場難以找到椅子進行在外母乳餵哺，「有時都會諗，我應唔應該帶小朋友出嚟呢？」她亦指，大眾未了解在外餵哺母乳行為，最記得有一次她搭巴士期間，孩子因肚餓而開始哭鬧，她只能拿出餵奶巾，在車上母乳餵哺，期間會感受到乘客好奇目光，被行「注目禮」。

衛生署轄下多間母嬰中心獲得愛嬰母嬰健康院認證以支援及推廣母乳餵哺。（容嘉儀攝）

職場集乳設施欠缺 在職母親難堅持

Vicky又指，不少在職母親反映工作場所未有提供予母親集乳地方，又或存放乳汁的雪櫃，需要抽取工作時間到會議室集乳，又會擔心會否有人突然進入。此外，工作場所未有雪櫃可以存放母乳，需要自行攜帶冰袋去存放母乳；亦有在職母親工作地點遙遠，會憂慮冰袋會否融化而令母乳變壞，這些憂慮都令在職母親堅持母親餵哺增添不少困難。

衞生署家庭健康服務高級醫生霍愛玲指，僱主營造母乳餵哺友善空間並不困難，如提供普通雪櫃可以安放母乳、安排約半小時予在職母親集乳等安排，已經可以減輕在職母親壓力。

簡單增設門牌，能夠支援在職母親繼續母乳餵哺。（容嘉儀攝）

創母乳餵哺友善環境助母親

衛生署轄下多間母嬰中心已獲得愛嬰母嬰健康院認證，投放資源培訓中心員工認識母乳餵哺及支援母親，例如教導母親正確餵哺嬰姿勢、觀察嬰兒肚餓或吃飽的訊號以及幫助母親調節母乳分泌等。又會組織母親支持計劃，提供平台予母親互相交流及分享母乳餵哺心得。