本港母乳餵哺率持續上升 三孩之母：設施仍不足 在外哺乳引目光
今（1日）起一連7日是「國際母乳哺育周」，母乳餵哺不論對母親及孩子大有益處。根據衛生署數據，本港母乳餵哺率隨年不斷上升，母乳餵哺嬰兒至少6個月的比率由2000年的8%，上升至2020年約20%。然而母親在外間以母乳餵哺仍遇上不少困難，例如商場哺乳室不足，不少在職母親亦反映工作環境未提供集乳設施。
社會哺乳設施不足 在外哺乳引目光
育有3名孩子的母親Vicky，一直堅持以母乳餵哺孩子，她表示在外間以母乳餵哺孩子面對設施不足困難，本港規模小的商場，整個商場只提供一間哺乳室，有時哺乳室會被鎖上，她要詢問職員才可使用，過程繁瑣。
由於哺乳室不足，而每個孩子哺乳時間不一，有時可能需要等候15至30分鐘。有時商場難以找到椅子進行在外母乳餵哺，「有時都會諗，我應唔應該帶小朋友出嚟呢？」她亦指，大眾未了解在外餵哺母乳行為，最記得有一次她搭巴士期間，孩子因肚餓而開始哭鬧，她只能拿出餵奶巾，在車上母乳餵哺，期間會感受到乘客好奇目光，被行「注目禮」。
職場集乳設施欠缺 在職母親難堅持
Vicky又指，不少在職母親反映工作場所未有提供予母親集乳地方，又或存放乳汁的雪櫃，需要抽取工作時間到會議室集乳，又會擔心會否有人突然進入。此外，工作場所未有雪櫃可以存放母乳，需要自行攜帶冰袋去存放母乳；亦有在職母親工作地點遙遠，會憂慮冰袋會否融化而令母乳變壞，這些憂慮都令在職母親堅持母親餵哺增添不少困難。
衞生署家庭健康服務高級醫生霍愛玲指，僱主營造母乳餵哺友善空間並不困難，如提供普通雪櫃可以安放母乳、安排約半小時予在職母親集乳等安排，已經可以減輕在職母親壓力。
創母乳餵哺友善環境助母親
衛生署轄下多間母嬰中心已獲得愛嬰母嬰健康院認證，投放資源培訓中心員工認識母乳餵哺及支援母親，例如教導母親正確餵哺嬰姿勢、觀察嬰兒肚餓或吃飽的訊號以及幫助母親調節母乳分泌等。又會組織母親支持計劃，提供平台予母親互相交流及分享母乳餵哺心得。