產後｜哺乳期間應注意均衡飲食 母乳餵哺必食10大上奶食品

母乳能給寶寶提供全面營養，也可以增強寶寶的免疫力，減低感染疾病的機會，對寶寶來說是最天然的食糧。但不少媽媽都會因母乳量不足而煩惱，01親子為各位母乳媽媽整理了10樣有助上奶的食材，並推薦5款上奶湯水，希望能減輕媽媽餵哺母乳時的艱辛。



根據衛生署家庭健康服務資料顯示，哺乳期間媽媽要注意均衡的飲食，食物要多樣化，並且有以下建議：

1. 每天都包括肉、魚、蛋和奶類

2. 多選全穀類食物，如：糙米、麥皮、全麥麪包等

3. 多吃蔬菜和水果

4. 多喝水或清湯

（PhotoAC）

除了保持均衡的飲食，還需要注意攝取足夠營養素：

1. 奧米加-3脂肪酸：適量進食不同類型魚類

2. 碘質：進食含豐富碘質的食物，並服用含碘補充劑

3. 鈣質：進食含豐富鈣質的食物（如牛奶、加鈣豆奶、板豆腐等）

4. 鐵質：吃適量的肉、魚類，多吃深綠色葉菜和乾豆

10樣幫助上奶的食品

1.黑芝麻

黑芝麻含豐富蛋白質、脂肪、維生素，可加快新陳代謝，有助上奶。

黑芝麻（PhotoAC）

2.黃豆、豆腐

可以避免乳汁過濃，減少乳腺阻塞的問題。

黃豆、豆腐（PhotoAC）

3.燕麥

進食純燕麥有助增加奶量，可以與豆漿等一同食用。

4.紫米

紫米含豐富蛋白質和脂質，可以幫助上奶。

5.花生

花生有上奶的作用，大多會用來煲湯做成上奶湯水。

花生（PhotoAC）

6.紅棗

紅棗含豐富蛋白質、維他命和脂肪，有助上奶。

7.木瓜

木瓜中的木瓜素可以分解蛋白質，讓媽媽可以快速吸收營養，並增加乳汁的分泌。

木瓜（PhotoAC）

8.豬手、豬腳

豬手含豐富膠原蛋白，可以增加奶量。

9.魚

魚類含豐富蛋白質，根據衛生署資料顯示，哺乳媽媽每天應進食約6-7両肉或魚。

10.水

母乳中含八成以上水分，想要有足夠母乳，媽媽每天最少應攝取約2500ml水，補充身體的水分。

想要有足夠母乳，媽媽每天最少應攝取約2500ml水。（PhotoAC）

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上奶推薦湯水

1. 花生豬腳湯

2. 花生木瓜魚尾湯

3. 黃豆豬手湯

4. 木瓜花生雞腳湯

5. 鯽魚豆腐湯

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