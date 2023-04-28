產後｜哺乳期間應注意均衡飲食 母乳餵哺必食10大上奶食品
撰文：糰子
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母乳能給寶寶提供全面營養，也可以增強寶寶的免疫力，減低感染疾病的機會，對寶寶來說是最天然的食糧。但不少媽媽都會因母乳量不足而煩惱，01親子為各位母乳媽媽整理了10樣有助上奶的食材，並推薦5款上奶湯水，希望能減輕媽媽餵哺母乳時的艱辛。
根據衛生署家庭健康服務資料顯示，哺乳期間媽媽要注意均衡的飲食，食物要多樣化，並且有以下建議：
1. 每天都包括肉、魚、蛋和奶類
2. 多選全穀類食物，如：糙米、麥皮、全麥麪包等
3. 多吃蔬菜和水果
4. 多喝水或清湯
除了保持均衡的飲食，還需要注意攝取足夠營養素：
1. 奧米加-3脂肪酸：適量進食不同類型魚類
2. 碘質：進食含豐富碘質的食物，並服用含碘補充劑
3. 鈣質：進食含豐富鈣質的食物（如牛奶、加鈣豆奶、板豆腐等）
4. 鐵質：吃適量的肉、魚類，多吃深綠色葉菜和乾豆
10樣幫助上奶的食品
1.黑芝麻
黑芝麻含豐富蛋白質、脂肪、維生素，可加快新陳代謝，有助上奶。
2.黃豆、豆腐
可以避免乳汁過濃，減少乳腺阻塞的問題。
3.燕麥
進食純燕麥有助增加奶量，可以與豆漿等一同食用。
4.紫米
紫米含豐富蛋白質和脂質，可以幫助上奶。
5.花生
花生有上奶的作用，大多會用來煲湯做成上奶湯水。
6.紅棗
紅棗含豐富蛋白質、維他命和脂肪，有助上奶。
7.木瓜
木瓜中的木瓜素可以分解蛋白質，讓媽媽可以快速吸收營養，並增加乳汁的分泌。
8.豬手、豬腳
豬手含豐富膠原蛋白，可以增加奶量。
9.魚
魚類含豐富蛋白質，根據衛生署資料顯示，哺乳媽媽每天應進食約6-7両肉或魚。
10.水
母乳中含八成以上水分，想要有足夠母乳，媽媽每天最少應攝取約2500ml水，補充身體的水分。
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上奶推薦湯水
1. 花生豬腳湯
2. 花生木瓜魚尾湯
3. 黃豆豬手湯
4. 木瓜花生雞腳湯
5. 鯽魚豆腐湯
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