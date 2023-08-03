印傭零收費｜台灣新加坡曾成功叫停　港僱主協會促港府與印尼磋商

印尼政府擬要求香港嚴格落實來港印傭零收費安排，香港僱主聘聘印傭將要承擔更多費用。翻查資料及綜合香港僱主組織所指，印尼政府名為「Zero Placement Fee」（印傭零收費）政策於2021年分別曾擬在香港、台灣及新加坡實施，但台灣及新加坡經過協商，成功「打甩」或「暫緩」計劃，其中台灣在提升印尼家庭移工薪酬後，獲印尼方書面通知，將其排除於「零收費」政策適用的地方。



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒形容，印尼方面自訂政策後，最近只找來中介公會來港便擬嚴格落實新安排是不正常操作，促請港府與印尼領事館商討。《香港01》正就港府就有關印方「零收費」安排的取態向勞福局及勞工處查詢。



▼8月3日 印尼方在港開記者會講解印傭零收費政策▼



印尼政府的「Zero Placement Fee」（印傭零收費）政策，適用於包括家庭傭工在內的10個海外工作類別。

台灣勞動部與印尼至少10次協商 最終獲「排除」於印傭零收費適用地方

印尼2020年宣布實施印尼家庭類勞工輸出海外零付費政策，在台灣，最初擬於2021年1月中旬生效，後來改為同年7月中旬落實，但引起當地僱主團體強烈不滿。據報道，台灣勞動部與印尼一年內舉行至少10次協商談判，最終在2021年7月初、即措施生效前約兩周宣布印尼方以書面通知台灣，將其「排除」於印傭零收費政策適用的地方。

新加坡2021年3月獲「暫緩」執行再協商

據外媒報道，印尼政府也曾就相關政策與台灣及新加坡協商，其後都是先暫緩，再就政策作協商。

傭工僱主協會主席容馬珊兒：佢（印尼）唔可咁樣自己宣布

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒也表示，印尼政府在推出政策後，曾擬在台灣及新加坡實施，但遭兩地拒絕。她敦促港府要再與印尼領事館商討相關政策，「港府有責任保護市民。」容馬珊兒形容印尼方訂立政策後，找中介公會來港宣布，隨即要求香港執行是屬於不正常操作，「佢唔可咁樣自己宣布。」

期望勞工處與印方會面有本地僱主及中介公司參與

據她所知，勞工處將與印尼領事館開會討論，她期望會議都應有本地僱主及中介公司，而印尼方也應在會上清楚解釋為何香港僱主要多支付4000至5000元，當中涉的甚麼項目。

她又指，若印尼政府真心想為國民好，希望他們外出工作「零收費」、不需要向中介公司支付任何費用，便應以當地勞工處這類政府部門取代中介公司，為所有國民介紹及安排海外工作。

零收費政策下，印傭來港工作由僱主承擔的費用：

