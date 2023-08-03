大坑西邨重建｜95%租戶接受重建方案　551戶將回遷　13戶無交聲明

大坑西邨重建在即，住戶接受回遷安排的限期昨日（2日）屆滿。平民屋宇今日（3日）表示，在限期前共有822名租戶接受重建方案，佔整體95%，當中有551戶選擇重建後回遷，形容反應正面，並呼籲仍未交回重建回條的租戶，盡快補交。當局亦已完成98%租戶的回遷資格審核，剩餘合共25戶則無交回《住戶資料聲明書》或嚴重違反租約。



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平民屋宇表示，全邨共有1,236個租戶，至今已全成98%租戶的回遷資格審核或覆核工作，並分批向租戶發放結果，而剩餘租戶為嚴重違反租約，或沒有交回或交回無效的《住戶資料聲明書》。

最新審核結果顯示，933戶完全簿合或部份符合回遷資格，佔整體租戶77%，較6月初公布回遷安排建議時的676戶，大增近40%；餘下的23%租戶則因為在香港擁有物業、大坑西新邨單位並非其唯一居所等理由而不獲回遷資格。

（平民屋宇文件截圖）

平民屋宇指，部份遲交《住戶資料聲明書》或已於限期前申請覆核的租戶，因補交證明文件需時，故容許相關租戶在收到審核或覆核結果後兩周內補交接受重建回條，當中有195戶和147戶分別8月7日和14日到期。當局呼籲相關租戶在限期前補交回條，以如期回到重建後的大坑西新邨居住。

另外，平民屋宇指，已於7月20日起，分批與租戶簽署接受重建安排的法律文件，並發放第一期津貼，當中更有租戶隨即安排退還單位，而駐邨社工隊亦會向有需要協助的居民提供支援。

（平民屋宇文件截圖）

房屋局指，得悉絕大部份租戶已經接受重建和回遷的方案，反映安排得到普遍租戶認同。當局呼籲尚未回覆的租戶，盡快務實地考慮平民屋宇的多項安置安排，並強調會繼續跟進事件，並督促平民屋宇盡力照顧租戶的合理需要。

政府重申，大坑西邨屬私人出租屋邨，平民屋宇作為大坑西邨的承批人，有責任妥善安置受重建計劃影響的現有租戶。事實上，合資格的租戶會獲發重建期間的租金及搬遷津貼，並可以在屋邨重建後回遷。政府不宜亦不應動用公屋資源安置有關居民。