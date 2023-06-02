大坑西邨重建｜拒接受回遷方案被迫遷　住戶：賠償不足租相近單位

平民屋宇有限公司今日（2日）公布大坑西邨重建的住戶資格審核結果及回遷安排，提到224戶逾期未提交「住戶資料聲明書」，佔全數租戶約兩成，警告若住戶一直拒絕提交，會當作「黑戶」處理，循法律途徑收樓。

大坑西邨居民權益關注組成員王碧娟無提交聲明書，她表示，今日接獲平民屋宇信件指，她被視作「自願放棄回遷安排及不符合回遷資格」，要求在年底前遷出，否則會採取法律行動收樓。她批評平民屋宇並無回應居民「一屋換公屋」訴求，僅單方面提出回遷安排，若居民不服便被當成「黑戶」如同「黑社會恐嚇」，而現時的賠償根本不足以讓居民在區內租到相近的單位，年邁住戶更會面臨被拒租危機，失去棲身之所，部份居民憂慮到要服藥才能入睡。她促請當局提供單位安置有需要居民。



拒簽「住戶資料聲明書」 須12月初交還單位

大坑西邨居民權益關注組成員王碧娟，自出生便在民興樓居住，至今已59年。她並無提交「住戶資料聲明書」，今日接獲平民屋宇的信件，指她已被視作「自願放棄回遷安排及不符合回遷資格」，要求她在今年12月2日前交還單位，否則公司將啟動法律程序收樓，強調「所有法律程序及相關行政費用包括律師費、法庭費用等將由住戶負責。」

她批評平民屋宇一直無公布安置和回遷安排，卻要求租戶提交聲明書，同意回遷安排的做法並不合理，現時更無空間讓租戶選擇，批評做法不公，而最新信件更如同「恐嚇信」，迫令租戶屈服，「佢係勒索緊我間屋」，認為是違反城規會要求平民屋宇在重建前妥善安置的條件，促請平民屋宇清楚交代如何處置如她一樣的「黑戶」和不合資格的住戶。

大坑西邨居民權益關注組成員王碧娟並無提交「住戶資料聲明書」，已被視作「自願放棄回遷安排及不符合回遷資格」。（廖雁雄攝）

我唔簽嘅後果佢當我黑戶，佢憑咩當我黑戶先？第一，我本身係有租約，白紙黑字喺曬度，佢憑乜嘢將我擺落黑戶呢個定義？第二，你嗰個安置方案，你只係得一個叫做回遷，你係冇選擇畀人，只不過我𠵱家係唔選擇回遷，咁你憑咩當我做黑戶呢？如果我一唔應承你回遷，就要取消曬我資格，咁我覺得平民屋宇呢個方式有問題，你同出面嗰啲黑社會收樓有咩分別？ 大坑西邨居民王小姐

王碧娟慨嘆，近10年前傳出大坑西邨重建時，居民亦十分雀躍，當時居民已要求當局以公屋安置受影響居民，惟平民屋宇至今亦無回應居民訴求，認為對方無盡責做安置，「因為第一我唔需要佢賠償，我剩係需要一個居所，所以我哋關注組要求，包括我自己在內，係一屋換公屋」，強調邨內長者年事已高，難以在區內尋覓新居所，亦難以承受在五年內兩次搬遷安排，但不論政府和平民屋宇均無回應其訴求：「我覺得佢最唔道德就係，佢成日標榜以人為本，但係你係用個錢去做呢樣嘢，道德上係一啲都冇。」

平民屋宇將向合資格居民發放重建期間的租金及交通津貼。（平民屋宇有限公司新聞稿截圖）

在大坑西邨居民梁太表示，二人單位獲發的60萬元租金津貼，根本不足以在區內租回類似質素單位。」（林穎嫺攝）

在大坑西邨居民梁太表示，自己已70多歲，自升中學起便在民興樓居住，至今已逾半個世紀，現時與丈夫同住6樓的細單位，今日中午接獲平民屋宇的信件，指她合乎回遷資格，在回遷前將可獲發60萬元租金津貼，以5年重建期計算，平均每月津貼為一萬元。她直言，根本不足以在區內租回類似質素單位，「𠵱家租個劏房都六七千蚊，咁我兩個人住呢度一間屋，如果出去租個劏房，我個生活質素係咪差過呢度？」

至於申請入住過渡性房屋，她則認為，區內長者在石硤尾生活逾半個世紀，突然遷入新界將會極不習慣，「老人家去到一個新環境，完全唔熟悉，新界邊一忽打邊一忽都唔知，你叫佢哋點樣？去到嗰度又唔識人又唔識路，你話咁樣係咪安置老人家嘅辦法？」

梁太表示，在民興樓居住逾半個世紀，現時與丈夫同住6樓的細單位，今日中午接獲平民屋宇的信件，指她合乎回遷資格，在回遷前將可獲發60萬元租金津貼。（林穎嫺攝）

她又批評，平民屋宇公布的決定倉促，租戶難以及早準備，但現時卻只給予兩個月考慮期，令租戶手足無措，「第一我哋完全唔知道個安排係點，冇得預算點樣做，第二我哋只有逆來順受，你點安排、點安置我哋，我哋都要接受，唔接受我哋又有咩辦法呢？」

她更憂慮的是，許多業主都拒絕將單位租予年紀大的長者，希望政府可以安置住戶上公屋，讓長者在晚年能有安定的居所，毋須再徬徨不可終日。