樂聚維港嘉年華｜本周末落幕　限定版幻彩詠香江「打卡」攻略一覽

【樂聚維港嘉年華/ 維港水上音樂會/ 幻彩詠香港/ 旅發局】旅發局響應「開心香港」舉辦的「樂聚維港嘉年華」，將於本周末完滿落幕，最後四場於8月5日和6日舉行，活動內容不變，繼續在灣仔海濱舉行，包括期間限定的升級版「幻彩詠香江」、X-game極限運動表演、維港水上音樂會及街頭表演。



市民參與維港水上音樂會須持電子門票進場，但旅發局提醒，嘉年華特設草地休憩區直播音樂會表演，市民可一邊享用夏日飲品小食，一邊觀看直播演唱會。旅發局亦提供多項小貼士，教導市民化身攝影師，把握機會將「HK」二字的煙火效果及極限運動逐一拍攝，下文將詳細講解。



▼7月8日 「幻彩詠香江」升級為「水上煙火版」▼



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避免曝光時間過長、使用小光圈拍攝

旅發局表示，期間限定的「幻彩詠香江」水上煙火特效，吸引不少市民提早「霸定靚位」。旅發局提供數個小貼士，教導市民如何近距離拍攝空中綻放「HK」二字的煙火，包括以下幾點︰

．謹記晚上7時59分準備好相機，捕捉第一秒即出現的「HK」字樣



．由港鐵會展站A2出口，順著維港嘉年華的指示牌一路前行，便到達海濱長廊，以佔據有利位置拍攝煙火；



．使用小光圈，有助煙火線條收細，讓「HK」二字更加明顯；



．整個匯演在維港舉行，可尋找水面反射增加畫面的豐富度；



．避免曝光時間過長，否則畫面過亮、濃煙過多、煙火密度太高而失去美感。



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超廣角鏡頭並低角度拍攝極限運動

旅發局又指，X-game極限運動表演在嘉年華的戶外區舉行，已有多名來自香港、內地及日本的頂級好手同同場切磋技藝。旅發局亦提供小貼士，教導市民拍攝到令人緊張刺激的時刻，包括以下數點︰

．X-game極限運動由晚上6時半開始，包括滑板、BMX 單車及街舞團表演輪流登場；



．本周表演包括：國家隊滑板選手陳燁；「香港滑板界一哥」陸俊彥、李嘉龍及于朗多名香港亞運代表；曾參加多項大賽的BMX單車代表；全港首個少兒街舞團Funky Heroes；



．以超廣角鏡頭並低角度拍攝，將表演者及場地一併攝入，有助帶出故事及營造氣氛；



．慢快門配合鏡頭平移，跟隨主體拍攝，突顯速度感，亦可用模糊背景及突出主體動作；



．表演者經常左右移動，謹記對焦點亦要跟隨移動，確保對焦點準確。



「樂聚維港嘉年華」在灣仔海濱舉行，包括水上運動及康樂主題區、HarbourChill 海濱休閒站，以及灣仔臨時海濱花園。（旅發局圖片）

無門票市民可到草地休憩區觀看直播音樂會

旅發局亦提醒，最後四場維港水上音樂會以「電音狂熱」為主題，由一眾來自本地、泰國及南韓的DJ音樂人及歌手，炮製電音派對，本港人氣歌手Tyson Yoshi（TY）亦會參加演出。而嘉年華特設草地休憩區直播音樂會表演，市民可在「盛夏飲品小食」區享用夏日飲品小食，並觀看直播演唱會。

至於街頭表演方面，旅發局決定升級趣味及驚喜，例如來自悉尼和墨爾本的海鷗群，會不時擺出趣怪姿勢，默默注視正在進食的遊客，準備隨時「偷襲」；高蹺藝人並穿上由300 顆LED燈製成的服裝，以小丑造型與遊客互動；國際級雜技藝人Andy Comics 將表演馬戲，融入雜耍、魔術、花式單輪車等特技。

▼7月8日 樂聚維港嘉年華舉行首日情況▼

