印傭｜孫玉菡稱將約見印尼總領事表立場：任何措施不應只針對香港

印尼擬要求香港嚴格落實來港印傭零收費安排，印傭自付費用將由港僱主承擔，聘印傭成本將大增，但相關安排在台灣及新加坡均曾被叫停。勞工及福利局局長孫玉菡今日（4日）首度回應印尼安排時稱，一直有向印尼方面表達輸出家庭傭工政策如有任何調整，不應增加香港僱主聘用印傭的費用增加及降低印傭來港就業機會。孫玉菡稱，將親身約見印尼駐港總領事表達立場，希望印尼找到妥善處理方法：「任何措施不應只針對香港，要一視同仁。」



▼8月3日 印尼方在港開記者會講解印傭零收費政策▼



印尼政府的「Zero Placement Fee」（印傭零收費）政策，適用於包括家庭傭工在內的10個海外工作類別。「印傭零收費」安排下，有本地中介估計香港僱主或要額外承擔約4,000至5,000港元的招聘費用。

孫玉菡稱多次向印尼表明任何變動不應增加香港僱主負擔

孫玉菡今日指，過往已多次向印尼當局表明，任何變動不應增加香港僱主負擔，也不可影響印傭來港就業的機會，他會約見印尼駐港總領事及去信重申港府立場，捍衛香港利益，希望雙方可以以互信為基礎，妥善處理。

台灣「排除」於零收費適用地 孫玉菡：措施要一視同仁

對於相關安排在台灣與印尼多次協商後，獲「排除」於印傭零收費政策適用的地方，新加坡亦「暫緩」安排。孫玉菡稱，希望印尼找到妥善處理方法今次安排，並稱：「任何措施不應只針對香港，要一視同仁。」他又指，當局一直積極開拓外傭來源地，很快會透過勞工處約見柬埔寨和孟加拉駐港總領事。

勞工及福利局局長孫玉菡8月4日回應印尼新安排時稱，將親身約見印尼駐港總領事表達立場。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

台灣勞動部與印尼至少10次協商 最終獲「排除」於印傭零收費適用地方

印尼2020年宣布實施印尼家庭類勞工輸出海外零付費政策，在台灣，最初擬於2021年1月中旬生效，後來改為同年7月中旬落實，但引起當地僱主團體強烈不滿。據報道，台灣勞動部與印尼一年內舉行至少10次協商談判，最終在2021年7月初、即措施生效前約兩周宣布印尼方以書面通知台灣，將其「排除」於印傭零收費政策適用的地方。

新加坡2021年3月獲「暫緩」執行

此外，據外媒報道，印尼政府也曾擬在新加坡實施印傭零收費政策，其後也推遲生效日期，「暫緩」執行相關政策。

零收費政策下，印傭來港工作由僱主承擔的費用：

