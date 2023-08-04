文員為公司匯款1.2億　從找換店店員收逾40萬報酬　認收賄囚8月

文員為公司匯款回內地時，涉每次均從找換店職員收取報酬，由數百至2萬元不等，他在兩年為公司匯款1.2億，共收取逾40萬元。文員早前承認串謀收受利益罪，案件今(4日)在西九龍法院判刑，署理主任裁判官香淑嫻判刑時稱，考慮到被告認罪，判他入獄8個月，又頒令被告須向前僱主償還其收取賄款的款項逾40萬元。



被告龔凱，55歲，創安企業有限公司(創安)前文員，承認一項串謀代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情指，被告案發時在手袋生產商創安任職文員，其職責包括為公司將資金透過找換店匯到內地銀行戶口。2016年5月至2018年8月期間，被告透過許氏兄弟外幣找換有限公司(許氏兄弟)一間分店，為創安處理逾430次匯款，涉及金額約1.2億元。

廉署調查顯示，被告到找換店匯款時，每次都會找分店的店長及一名找換員處理，二人每次處理匯款後，都會把一筆現金存入被告的個人戶口，每筆款項約200元至逾20,000元，案發期內存給被告的總額逾40萬元。許氏兄弟查核賬目而揭發事件。案件最後交廉署調查。

案件編號：WKCC 288/2023