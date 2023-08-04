S2O潑水音樂節周末中環海濱舉行料萬人入場　一成屬旅客

全球最大型潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節—香港站」將於明日及後日（5日及6日），於中環海濱活動空間舉行。表演場地分為3個舞台，有逾40個音樂單位輪流登場，屆時由泰國空運到港的噴水系統，將隨著音樂節拍不間斷噴水。



策劃人表示，香港為首個在海濱舉行S2O的城市，期望可吸引旅客參與，預料約有一萬人次進場，當中逾10%為旅客。他並讚揚天公造美，「咁熱嘅天氣，帶呢個濕身嘅音樂節係最啱嘅Timing。」



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舞台搭配「360度強勁噴水系統」 由泰國空運到港

S2O亞洲潑水音樂節將一連兩日在中環舉行，今年以「能量」為主題，搭建20米高、70米闊的巨型水塔舞台，配合泰國空運到港的「360度獨家強勁噴水系統」，每日可隨着強勁節拍噴射20萬公升水。

記者於現場觀看噴水測試，該噴水系統在四方八面向觀眾空間噴水，由於水柱先噴往上空再灑落地面，力度已大為削減，確實可感受泰國撥水節的樂趣。

逾40個音樂單位輪流登場 門票最平收$1180

香港S2O撥水音樂節共分為3個舞台，包括「PayMe presents S2O」巨型主舞台、「Summer Beats Stage」及「Underground Stage by Red Bull」，分別提供不同類型的音樂，有逾40個音樂單位輪流登場。

收費方面，憑門票可於當日自由出入，基本通行門票1日及2日分別索價1,180元及1,980元；VIP通行門票則分為2,080元及3,380元，並享有專屬服務。現時仍有有少量門票，可在Klook或POPTICKET.HK購票。

策劃人強調嚴格控制用水：每日用水約15萬公升

策劃人陳家健表示，本港近年夏天愈來愈熱，適逢疫情完結後旅客重返，雖然部份港人赴泰國旅遊，但他認為是好時機舉辦潑水音樂節，「亦都天公造美，喺一個咁熱嘅天氣，帶呢個濕身嘅音樂節係最啱嘅Timing（時機）。」

陳家健強調，已採用泰國的設備，並按政府當局要求申請牌照及測試設施，故對安全抱有信心。他亦指，將按泰國規則每日用水約15萬公升，並會嚴格控制用水。「我哋都會講笑，大概用水係每人沖一次涼半次涼。」

策劃人陳家健表示適逢疫情完結後旅客重返，是好時機舉辦潑水音樂節。（梁鵬威攝）

料入場約八成為港人 期望明年可續辦

陳家健預料兩日約有一萬人次到場，估計當中約80%為本地居民，逾10%為旅客。他並透露籌備時間逾10個月，又指香港為首個在海濱舉行S2O的城市，期望能吸引海外及內地旅客參與。

問到首辦S2O的困難，陳家健表示，疫情結束後外國紛紛舉辦音樂節，因此邀請音樂人上遇到困難。他期望明年可續辦，稱視乎觀眾的反應再考慮，「我可以咁講係夏天為香港人而設嘅音樂節。」

創辦人為天氣酷熱感開心：Say hello to Hong Kong

創辦人Pulin Milintachinda疫情前經常訪港，欣賞香港商業及基建等優勢，故一直希望在香港舉辦。他表示，S2O於2015年在泰國曼谷首辦，其後迅速擴展至台日韓等地，吸引成千上萬的粉絲參與。他並對近日香港天氣酷熱感到開心，更趁此機會「Say hello to Hong Kong。」

創辦人Pulin Milintachinda表示，疫情前經常訪港，欣賞香港商業及基建等優勢，故一直希望在香港舉辦。（梁鵬威攝）

天文台資料顯示，明日及後日氣溫為27至33度，日間短暫時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫可達33度，新界再高一至兩度，吹和緩至清勁西南風。