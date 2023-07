張天穎同女子組合Beanies去台灣音樂節　36度下唱完歌即食火鍋

台灣《StreetVoice街聲 Park Park Carnival叭叭嘉年華》大型街頭搖滾盛會,剛於過去的週末15及16日,超過五十個獨立歌手、樂隊的演出陣容,在台北的圓山花博公園圓滿結束。

這次音樂節曾於2014及2015 年的夏天舉辦過兩屆後停辦,睽違了七年,直至去年才捲土重來!今年,香港歌手張天穎(Jaime)、新晉唱作女子組合Beanies、獨立唱作饒舌歌手Martian B及Dvk參與盛事,繼承一貫作風每屆均聚滿貨櫃舞台車、由樂團所組成創意十足的參賽隊伍車,還有DJ舞台及巨型市集,打破大眾對於一般音樂節的既定想像。而由香港Packer安排及代表着一班香港獨立歌手的戰車,車身貼滿香港街招,港味及玩味十足,Jaime與Beanies見到都「嘩嘩聲」,忍不住拍攝打卡留紀念!

當日台北的氣溫最高達36度,現場站滿來聽音樂的樂迷,Jaime先帶來李榮浩原唱的《烏梅子醬》,然後再唱出自創作品《1 step at a time》及《pick up your phone》,在廣東歌曲的感染力下,現場反應超high!

之後,Jaime與香港獨立唱作女子組合Beanies出場,成員除了她,還有陳樂頤(Geor)、潘釗彤(Chiutung)、李凱翹(Kay)、黃健怡(Winky),她們5人同樣來自「陳輝陽 x 女聲合唱成員」,是今年的全新女子創作組合。5位青春少女在台上先送上魏如萱原唱的《Have a nice day》,再唱今年出道首支作品《公主抱》,最後特別唱出剛剛錄好,但未派台的全新作品《最佳女團友》,創作靈感關於5個女生去旅行的歌,切合今次行程,別具心思。

今年3月,Jaime受到邀請將廣東歌帶了到巴黎時裝周的舞台,今次到台北參加《StreetVoice街聲 Park Park Carnival叭叭嘉年華》,再一次將廣東歌帶到香港以外的舞台,Jaime感到很興奮,同時間又感覺很不真實:「都有啲緊張,因為要講普通話,希望佢哋聽得明我哋講乜啦!」

至於剛出道的香港獨立唱作女子組合Beanies,可以飛到台北參加當地的搖滾音樂盛會,異口同聲表示機會很難得,Chiutung說:「我覺得去到我哋合唱個位係幾感動嘅,感受到合唱嘅威力。」Kay表示見到台下觀眾看得很投入:「見到佢哋跟住一齊郁,覺得好開心呀!」Geor搞笑地說:「佢哋未必聽得好明我哋唱咩,但感受到我哋嘅感受,唱嘅時候,我更加感受到《最佳女團友》歌詞嘅意思!」最後,Winky說:「我哋係《最佳女團友》!」講完後,5個女仔已忍不住要開懷大食台灣麻辣火鍋醫肚!