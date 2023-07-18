張天穎同女子組合Beanies去台灣音樂節　36度下唱完歌即食火鍋

台灣《StreetVoice街聲 Park Park Carnival叭叭嘉年華》大型街頭搖滾盛會，剛於過去的週末15及16日，超過五十個獨立歌手、樂隊的演出陣容，在台北的圓山花博公園圓滿結束。

台灣《StreetVoice街聲 Park Park Carnival叭叭嘉年華》日前圓滿結束。

這次音樂節曾於2014及2015 年的夏天舉辦過兩屆後停辦，睽違了七年，直至去年才捲土重來！今年，香港歌手張天穎（Jaime）、新晉唱作女子組合Beanies、獨立唱作饒舌歌手Martian B及Dvk參與盛事，繼承一貫作風每屆均聚滿貨櫃舞台車、由樂團所組成創意十足的參賽隊伍車，還有DJ舞台及巨型市集，打破大眾對於一般音樂節的既定想像。而由香港Packer安排及代表着一班香港獨立歌手的戰車，車身貼滿香港街招，港味及玩味十足，Jaime與Beanies見到都「嘩嘩聲」，忍不住拍攝打卡留紀念！

香港歌手張天穎（Jaime）、新晉唱作女子組合Beanies到台灣參與盛事。

當日台北的氣溫最高達36度，現場站滿來聽音樂的樂迷，Jaime先帶來李榮浩原唱的《烏梅子醬》，然後再唱出自創作品《1 step at a time》及《pick up your phone》，在廣東歌曲的感染力下，現場反應超high！

Jaime先帶來李榮浩原唱的《烏梅子醬》，然後再唱出自創作品《1 step at a time》及《pick up your phone》。

之後，Jaime與香港獨立唱作女子組合Beanies出場，成員除了她，還有陳樂頤（Geor）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）、黃健怡（Winky），她們5人同樣來自「陳輝陽 x 女聲合唱成員」，是今年的全新女子創作組合。5位青春少女在台上先送上魏如萱原唱的《Have a nice day》，再唱今年出道首支作品《公主抱》，最後特別唱出剛剛錄好，但未派台的全新作品《最佳女團友》，創作靈感關於5個女生去旅行的歌，切合今次行程，別具心思。

Jaime與香港獨立唱作女子組合Beanies出場。

今年3月，Jaime受到邀請將廣東歌帶了到巴黎時裝周的舞台，今次到台北參加《StreetVoice街聲 Park Park Carnival叭叭嘉年華》，再一次將廣東歌帶到香港以外的舞台，Jaime感到很興奮，同時間又感覺很不真實：「都有啲緊張，因為要講普通話，希望佢哋聽得明我哋講乜啦！」

Jaime今年3月受到邀請將廣東歌帶了到巴黎時裝周的舞台。

至於剛出道的香港獨立唱作女子組合Beanies，可以飛到台北參加當地的搖滾音樂盛會，異口同聲表示機會很難得，Chiutung說：「我覺得去到我哋合唱個位係幾感動嘅，感受到合唱嘅威力。」Kay表示見到台下觀眾看得很投入：「見到佢哋跟住一齊郁，覺得好開心呀！」Geor搞笑地說：「佢哋未必聽得好明我哋唱咩，但感受到我哋嘅感受，唱嘅時候，我更加感受到《最佳女團友》歌詞嘅意思！」最後，Winky說：「我哋係《最佳女團友》！」講完後，5個女仔已忍不住要開懷大食台灣麻辣火鍋醫肚！