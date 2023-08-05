首個大型潑水音樂節中環舉行　市民：開心無價　期待國際DJ演出

炎炎夏日，香港迎來首個世界級規格的大型戶外濕身音樂派對《S20亞洲潑水音樂節-香港站》為大眾「降降溫」，活動於今明兩日（5至6日）在中環海濱活動空間舉行。每位入場票價由約一千至四千多元不等，有參與音樂節的市民表示開心無價，並期待海外不同DJ 的表演，亦有市民買齊兩日VIP門票，只為同朋友一齊感受簡單的快樂。



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市民稱平時太壓抑 希望買開心體驗

今日下午二時，在潑水音樂節入口處，不少入場人士穿著涼爽，有女士以泳裝上陣，亦有男士以沙灘襯衫及褲「踢拖」入場，並準備防水手機袋等物品迎接派對。

Jane表示，平時太壓抑，希望參與活動獲得開心體驗，並會「直落」到晚上11時結束。她指，購買了今日一日普通門票，售價1,180元，被問及會否覺得昂貴，她則回應：「開心係無價嘅。」除期待潑水環節，Jane亦特別期待來自海外不同國家的DJ的音樂演出，相信不同的文化會帶來不同的體驗，不過沒有特定喜歡的音樂人，並指：「只要可以聽就已經好開心。」

吳先生與一群朋友相約參與活動，希望感受氣氛，以快樂為重：「開心囉，好簡單。」（洪芷菁攝）

吳先生與一群朋友相約參與活動，希望感受氣氛，以快樂為重：「開心囉，好簡單。」吳先生指跟隨朋友一起購買了兩日的VIP門票，即售價為3,380元。他不認為門票昂貴，解釋指：「最緊要都係同啲friend玩得開心囉。」吳先生指與8至10個朋友相約參與活動，而對於音樂節目方面，他指沒有特別想法：「都係湊熱鬧，感受下個氣氛，開心為主。」

正在放暑假的Kelvin，剛從外國回港探親之際，便順道來參加潑水音樂節。「太熱，咁又鍾意音樂。」Kelvin表示平時喜歡聽來自美國的DJ Nightmare的電子音樂，故今日特來現場，邊玩水，邊聽音樂捧場。他指購買一張一日的普通門票，至於是否值回票價，他則表示：「睇佢打得好唔好囉，要睇到最後先。」他預計會玩到天黑。

同朋友約定一齊參加潑水音樂節的Sunny表示，由於天氣熱，希望參與活動降溫，並且購買了兩日的普通門票，「同啲朋友一齊have fun（玩得開心）」。他指和朋友Raymond都是第一次潑水節一類的活動，又期待指：「希望啲DJ捽（碟）好啲」。