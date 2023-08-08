香港青年節｜梁宏正盼可凝聚年青人　冀逾百項活動可吸引10萬人

首屆「香港青年節（青年節@HK）」7月底揭幕，今年以「正向思維」為主題，推出超過100項活動。民政及青年事務局副局長梁宏正期望，透過青年節多元及貼合時下潮流的活動，可凝聚年青人，提供交流平台及增長知識。他特別推介上周六（5日）已展開的「YS學園節2023」及9月份舉辦的「亞太青年微電影節」，並稱希望整個青年節可吸引超過10萬名青年參與。



+ 1

推介「YS學園節2023」 有動漫活動及電競比賽

梁宏正接受《香港01》訪問表示，每年舉辦香港青年節是《青年發展藍圖》目標之一，今年以「正向思維」作主題，推出超過100項活動，當中包括亮點項目，以及與政府部門或其他機構合辦的伙伴項目，相關開支由恆常撥款出支付。

他表示，亮點項目及大部份項目會在每年7至9月舉辦，但歡迎有興趣辦項目的機構加入，故料伙伴項目會不斷增加，亦會在其他月份舉行。他說，活動涵蓋貼合時下流行的體育運動、藝術文化等，希望可凝聚年青人，加強年青人之間的交流及增長知識。

梁宏正向年青年推介兩大焦點項目，一是香港青年節亮點節目之一「YS學園節2023」，並已於上周六（5日）展開，早前已完成電競比賽、「萌．動同人展」及Cosplay比賽，「動漫大本營」則仍在青年廣場舉行。

9月「亞太青年微電影節」帶出正向信息

另一項焦點活動為9月舉辦的「亞太青年微電影節」，梁表示，每套微電影不超過30分鐘，均帶出正向信息，有來自印尼等地微電影參展。他指雖然不能劇透電影內容，但對其中一兩套微電影深受感動，包括一套以互相尊重宗教信仰為主題，另一套則對孤兒的成長及生活等作出描述。

梁宏正續稱，每區民政署均會舉辦活動，他已參加一個電影分享交流會，為前「包山王」黎志偉的自傳電影，請來黎分享由運動員到行動不便、再坐輪椅攀上如心廣場的心路歷程。

提到國家主席習近平早前回信香港培僑中學學生，梁宏正稱對國家給予機會青年人參與感到十分振奮，提到早前與40名香港青少年赴內地長春航空展，觀賞空軍飛行表演、模擬戰記等，認為可增強香港年青人國民身份認同，未來會再辦類似考察團。

《青年發展藍圖》提出設立青年網絡及青年儀表板，梁宏正稱已積極籌備青年網絡，冀推不同活動及工作坊，邀請青年參與，目標在今年第三季啟動；至於青年儀表板亦希望在今年內出台。