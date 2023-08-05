翹英教育︱康怡分校重開有教師授課　校方代表稱董事會無決定結業

翹英教育早前宣布結業一周後，位於康怡廣場的分店今日突然重開，有不少家長前來查詢了解情況。有全職教師在現場授課。有自稱獲校方授權的代表指，中心正盡快安排復課，保證師生利益，強調不是公司董事會決定關閉結業。



翹英教育康怡分校今日突然重開。(林靄怡攝)

翹英教育位於康怡廣場的分店今日開門營業，有家長到現場了解情況，有老師返校授課。有自稱獲公司授權的代表顏先生表示，中心會盡快安排復課，保證師生利益，強調不是公司董事會決定關閉結業，稱有人張貼出來，形容其後果相當嚴重。他指，公司近日就復課事宜，透過社交媒體群組與家長或老師溝通無效，「剛講一句」就被踢出群組。

至於學費退款問題，他指中心會繼續按照合約提供課堂，雖然延遲一個星期上堂，但相信可以提供補課。他指退款與否要視乎實際情況，現時難以定論，若中心有違約，會酌情考慮家長的退款要求，但不能因家長不願意繼續課堂而要退款。他承認有老師欠薪的問題，亦有部分老師辭習，公司正處理解決，亦會招聘新的人手。

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翹英教育周六在補習中心張貼告示，宣布五間分店全線結業，至少有500個家長受到影響，亦有員工被拖欠薪金和強積金供款。海關之後調查發現，教育中心曾欠租，在不能夠營運下，上月仍接受預繳課程款項，周二將50歲中心負責人兼公司董事拘捕，涉嫌不當地接受付款，違反《商品說明條例》。據了解，被捕董事為彭芷彤。另外，翹英教育何文田分校則無向教育局註冊，違反《教育條例》。