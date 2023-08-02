翹英教育結業︱家長披露校方拖字訣　校長曾致電求「畀多次機會」

翹英教育（Brilliant Education）上周六（29日）全線結業，海關昨日（1日）拘捕一名一名連鎖教育中心女董事，她涉嫌在不能夠繼續營運下，仍繼續接受預繳課程費用，違反《商品說明條例》。據了解，該女董事即學校校長彭芷彤。



多名家長反映已經向何文田分校預繳費用而不獲退還，何太是其中一位。她早於4月已為兒子繳交暑假兩個月的課堂費用，三個月以來曾兩度親赴分校查詢，但被以「開新分店」、「同事生病為由」，一直不確認上課時間。期間翹英教育校長彭芷彤曾親自致電她，稱「畀多次機會我啦」，要求她不要退款。不過，何太稱彭芷彤一直「一日拖一日」，一直聲稱可以隨時上課，卻未有安排老師執教。



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收現金學費後無下文 家長到校查詢反被叫付尾數

據海關所指，該教育中心部份分校早前出現拖欠租金的情況，並在預計不能繼續營運的情況下仍接受顧客預繳式課程的付款。

何太早於今年4月向翹英教育位於何文田的分店了解兒子可參與的暑期課程。她決定報名之後，當時職員稱購買愈多課堂，價錢更為划算，所以她最後為兒子購買了逾60小時課堂，費用逾7,000元。由於該分校拒絕以信用卡收費，何太當時先以現金繳付5,000元，並承諾會於下一個月交餘下2,000元。職員同意，並為何太登記資料，又指及後會再有人與她聯絡跟進，不過此後則不了了之。

何太於5月再次親赴分校了解，她表示，接待處職員當時尋找她資料找了很久，並以「我哋近排忙，開分店」作為沒有跟進的藉口，並稱「未覆妳啫，遲啲會覆妳㗎啦」。她懷疑該校當時已經沒有其已繳費資料，擾攘一個半小時之後，職員着她再次提供資料及繳付2,000元「尾數」，並指之後會再人致電她，以確認兒子的上課時間。

赴分校查詢 職員稱負責同事患病

不過，再過一個月，依然沒有教育中心的職員聯絡她。何太5月底再赴分校查詢，當時職員已表現古怪，她憶述職員如此說：「唔好意思呀，我哋會做到㗎，你而家嚟上堂都得㗎，我哋會做到㗎。但妳個record（記錄）有個同事病咗呀，咁佢就擺低咗，轉頭搵人覆妳啦。」

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校長電話道歉後又無下文

直至6月中，何太取得翹英教育的官方WhatsApp，她直接向分校要求退款，當時一名男教師與她溝通。不久後，她接獲翹英教育校長彭芷彤的電話，彭於電話之中親自向她道歉。然而，這通電話結束之後事件仍是不了了之。

何太三天之後再查詢，獲回覆稱：「有嘅有嘅，妳隨時過嚟，𠵱家過嚟都有course（課堂）嘅」，令她感到很古怪。

突然之間彭校長打畀我：「我係Margaret呀！好唔好意思呀！我有個同事病咗入咗院三個月呀，咁妳畀多次機會我啦」。咁我就okay（可以），咁聽日妳畀個schedule（上課時間表）我，我小朋友幾時上堂，你confirm「確認」我啦。 家長何太

家長再到分店了解 接待教師透露被拖糧

何太的家人於7月19日上午帶小朋友前往分校上課，當時分校貼上通告稱正在維修。她得悉後晚上下班赴分店了解，當時翹英教育大門已開，一名老師現身，與不同年紀學生一起上課。該名老師同日透露翹英教育已拖糧已久，並指自己當天是最後一天上班。

佢啲安排係好有問題嘅，佢又唔會通知啲老師去上堂嘅。除咗唔出糧之外，佢根本都應承咗就冇通知老師上去。 家長何太

何太當日隨即致電彭芷彤了解，隔日向她追問之後會否再有課堂，形容「我已經好似提小朋友咁提佢」。兩天之後，家人再帶同兒子於上午9時前往分校，一名懷疑是清潔工人拉閘開門，兒子坐在課室內等候。有教師未幾抵達，但卻以維修期間水喉可能會爆水為由，指當天不能上課，着他們離開。何太與其他家長有感不妥，目前已向消費者委員會及海關舉報，希望追回費用。