MIRROR演唱會｜阿Mo終拔除尿喉　暫須按壓膀胱排尿　會冒汗有寒意

MIRROR演唱會意外發生至今逾一年，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今日（5日）再發出代禱文，透露阿Mo終於拔掉插了一年的尿袋和尿喉，可減低患尿道炎的風險，同時可方便使用各種復康儀器。他續指，雖然阿Mo有膀胱漲尿意的感覺，但同時會冒汗，感到身體有寒意，未來一周仍需要適應和調整排尿的頻密度。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

MＯ終於拔掉尿管尿袋，真好！感恩啊！繼續不住相信與禱告！

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 54 (20230806)

『我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們』（哥林多後書 4:7）

（一）啟言（阿Mo）

1. 「拔掉尿管尿袋」

(感恩)

a) 經過一段時間的訓練，插了一年尿喉終於可以拔掉。一方面可以大大減少尿道炎的風險，同時也方便各樣復康儀器的運用。感謝上帝、感謝醫護教授們，也感謝大家懇切的代禱。

(禱告)

a) 這一星期需要在排尿的頻密度上作出適應和調整，阿Mo 也有膀胱漲尿意的感覺，但同時會有冒汗，感到身體有寒意。

b) 現在暫時仍需要定時用按壓膀胱的方法排尿，因而休息時間比以前少了。但盼阿Mo 能逐步達至自主控制。請切切禱告記念。

c) 這幾天在按壓排尿時，可以將過去一年所累積的膀胱石部份排出。祈盼隨後能將剩餘的膀胱石排清，不致留下令膀胱受損傷。

2. 即將進行的「MRI 磁力共振」

(禱告)

a) 為 頸椎神經的水腫能逐步消退 禱告，以致神經的傳訊不受這因素的阻礙。

b) 求主讓那些人體 備用的腦神經細胞 活躍起來，能取代受創傷的神經訊號的傳遞。

c) 教授們能精準針對這次 MRI 的結果，定出 進一步的治療方案。

(二) Mo爸媽

「重現去年的心境」： 過去那個星期的測試後，高興的是可拔掉留置了一年的尿喉，困擾的是憂慮拔掉後出現不良反應需要重插尿喉，因為有不少個案是這樣。心裡就好像去年如坐過山車般的心境，所以重讀代禱信10-16，重溫當時怎樣靠上帝和衪的話語或應許渡過，回頭看時再深深確信主恩夠用。

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