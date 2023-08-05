翹英教育︱學生指學校「老細」會預告加價　提供折扣鼓勵預繳學費

翹英教育全線結業一周，位於康怡廣場的分店「翹青教育中心」今日（5日）突然重開，有不少家長前來查詢了解情況。今日下午時分，不時有家長前往康怡廣場五樓的分中心查詢情況，補習社內亦有數名老師。



有升小五的學生跟家長前來了解情況，他說「依家唯有喺屋企溫啦」。他指學校「老細」不時催提早交學費，以又逼又誘方式鼓勵預繳，「（佢話）嚟緊就要加價啦，叫我哋快啲交錢，今次會畀八五折定六五折你，之後再額外減多180蚊。」



▼8月5日 翹英教育康怡分校突重開▼



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康怡廣場「翹青教育中心」今日再度開門營業，有家長到現場了解情況，有教師返校授課。有重返學校教學生的教師透露，補習中心重開是有「有心人」之舉，即補習社某家長，「想重建信心，第一件事梗係要開返個中心，等大家都知道有件咁嘅事，咁你至有人嚟上堂。」

家長預繳三個月學費近8000元

今日來到翹青教育中心了解情況的家長陸先生表示，因補習社事件受到「好大打擊」，對其做法「好失信心」，並指尚未就退款問題與補習社方面接觸過，但已報警。其孫兒黃小朋友預備升讀小學五年級，於今年4月報名參加補習社的小學全科課程，並預先繳交了8至10月學費，共7,980元。

黃小朋友原先在位於康怡安康街的補習分中心上課，陸先生表示，因在WhatsApp的「苦主」群組獲悉翹青教育中心「有人」，故在下午5時半左右到場了解。兩人都不願上鏡。

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學生指學校「老細」稱將加學費 早交可獲低至六五折

黃小朋友稱補習社負責人為「老細」，曾見過她，「一開始呢就話入讀大學又話讀……總之話自己好勁。其實佢之前又叫我哋又交錢，比如我哋6月交完錢，到7月好似交咗三個月啦；之後呢嗰老細又話，嚟緊就要加價啦，叫我哋快哋交錢就，今次會畀八五折定六五折你，之後再額外減多180蚊。」

黃小朋友又指先前在補習社上課時，曾聽聞有老師指負責人拖欠薪金，大約一兩個月前曾目睹有勞工處人員到補習社查詢情況。受事件影響，他說：「依家唯有喺屋企溫啦，之前有其他學校個啲作業做，咁依家又冇啦。」

▼8月2日 翹英教育結業風波▼



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海關：應留意預繳式消費存在一定兌現風險

翹英教育周六在補習中心張貼告示，宣布五間分店全線結業，至少有500個家長受到影響，亦有員工被拖欠薪金和強積金供款。海關之後調查發現，教育中心曾欠租，在不能夠營運下，上月仍接受預繳課程款項，周二將50歲中心負責人兼公司董事拘捕，涉嫌不當地接受付款，違反《商品說明條例》。據了解，被捕董事為彭芷彤。另外，翹英教育何文田分校則無向教育局註冊，違反《教育條例》。

海關今日表示，有關案件仍在調查中。海關提醒市民在購買預售形式售賣的產品（包括教育服務）時，應留意預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商戶結業或者其他不能預計的情況，消費者有機會無法兌現已購買的服務。消費者應向商譽良好的商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

截至今日下午6時，海關共接獲372宗相關舉報，涉及金額約295萬元。