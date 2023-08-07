中年漢涉致電滋擾兩區院官　同時被控藐視法庭　被告稱憂一案兩審

中年漢涉致電兩區院法官逾萬次作滋擾，被控4項不斷打電話罪，案件今（7日）在東區法院再訊，控方要求案件押後一年再訊，以待被告因同事件在高院被控藐視法庭的進展，辯方卻指押後時間太長，更質疑律政司是「一案兩審」，要求只押後4星期，以待他就此議題作陳詞。裁判官卻指是否「一案兩審」仍言之尚早，只准案件押後半年至2024年的3月11日，以待查看高院案件進度。



被告陸志榮，57歲，廣告設計員，被控於2021年5月26日與5月31日之間及6月1日與7月6日之間，在香港無合理因下，不斷打電話往予兩名分別在區域法院10樓及2樓的法官的辦公室，對兩名法官造成煩擾及不必要的憂慮。

被告陸志榮涉致電滋擾兩法官，但同時在高等法院及裁判法院被檢控。

若被告高院罪成便不用繼續本案

控方今申請被告暫毋須答辯，案件押後12個月，以等待被告在高等法院的藐視法庭案的進度，控方又稱指，該高院案最早應可於明年5月尾開審，其結果會影響到本案，又稱若被告高院的案件被定罪，本案便不用繼續。

辯方憂成一案兩審

辯方卻反對押後1年，並質疑倘若被告在高院的案件被裁定無罪，便須繼續本案，或會做成「一案兩審」（Double Jeopardy）的情況，望能押後4星期，以待辯方就「一案兩審」陳詞。但裁判官最終只許案件押後半年。

案件編號：ESCC 1958/2021