弟斬兄至對方失意識　有妄想以為兄與其妻女有染　判醫院令1年

六旬兄弟因疫情兩年未見，弟有日突然到訪，見兄便斬，幸被嫂及兄長鄰居制服。弟早前承認傷人罪，案件今（7日）在高等法院判刑，法官引述被告的精神報告指，被告案發時出現偏執性妄想，認為兄長和其妻及女兒有染，因此到兄長家施襲。法官指案情嚴重，但接納精神科報告建議，判被告醫院令1年。



被告陳宗顯（64歲，已退休），被控於2022年4月15日，在天水圍天頌苑一單位非法傷害陳秋水(譯音，案發時72歲)，致其身體嚴重受傷害。

被告陳宗顯在高等院承認一項傷人罪，被判醫院令1年。

被告案發時患偏執性妄想

法官判刑時透露，被告於十兄弟姐妹中排第四，曾任工廠工人和保安，於2019年時中風後退休。法官引述精神科報告內容，指被告案發時出現偏執性妄想，以為兄長和被告的妻子、女兒有染。被告因此到兄長的住所，並嚴重傷害對方。法官指，猶幸兄長的妻子在家，鄰居亦及加入協助，制止被告對兄長造成更嚴重的傷害。

醫院令後或仍需在精神病院留醫

法官續引述報告，指被告近期仍對兄長仍有偏執性妄想，被告對他人，尤其是兄長，使用暴力的風險屬高，精神科醫生建議判被告入院式治療。法官指，本案案情嚴重，同時接納報告的建議，判處被告1年的醫院令，認為醫院令或有助被告康復。在判刑後，法官向到庭的被告家人表示，被告完成醫院令後，或需繼續在精神病治療中心留醫。

見兄長即舉刀並說我要斬死你

案情指，被告於案發日早上10時許，造訪兄長的單位。他進入單位後，從袋中取出一把30厘米的刀，並向兄長說：「我要斬死你。」他先後斬兄長的右頸及右額。兄長用左手阻擋，大叫：「你做咩斬我。」兄長之後欲逃往睡房，遭被告阻止。兩人糾纏間，被告將兄長推倒在地，隨即踩向兄長的頸部數次，又坐在對方身上及用左手捏兄長的頸。

被告踢兄長頸致兄失意識

在廚房的兄長妻子聽到大叫，上前捉著被告手上的刀，被告揚言也會斬她。兄長妻子後來成功搶走被告的刀，但被告蹲著用雙手捉著兄長的頸部，之後又站起來踢向兄長私處及踩其頸部，兄長失去意識。此時，兩名鄰居聽到求助，前來制服被告，並用數據線綁起他的雙腿。

兄長前額骨骨折

警員到場後拘捕被告，被告因情緒激動被送往醫院。同一時間，被告兄長亦被送到醫院治療，發現他的頭皮及頸部等有多處撕裂傷勢，右前額骨有骨折，留院7日後出院。兩名精神科醫生均指被告案發時有嚴重的抑鬱症。

案件編號：HCCC 95/ 2023