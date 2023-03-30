六旬兄36刀殺胞弟裁誤殺罪成　官接受被告長期受挑釁　判囚7年半

六旬酒樓雜工疑因水電費問題刀斬同住親弟爭執，導致其弟身中36刀死亡。雜工經審訊後被裁定謀殺罪脫，誤殺罪成。案件今（30日）在高等法院判刑，法官李素蘭指，被告與胞弟自小不和，飽受胞弟長期挑釁，又目睹胞弟差劣對待母親，被告默默忍受，全因兩人是兄弟關係，惟長年積怨一夜爆發，最終殺害了與他實際上無甚關係的胞弟，對他及其家人予以同情，判被告入獄7年半。



被告卜水強（65歲，酒樓雜工）否認謀殺，控罪指他於2019年9月25日，在香港謀殺其胞弟卜偉根（60歲，電工，下稱胞弟）。他開審前承認誤殺，但不獲控方接納，故繼續就謀殺罪受審。陪審團周一（27日）一致裁定他謀殺罪脫，誤殺罪成。

案發當晚遭胞弟揶揄跛仔

法官判刑時指，庭上證供顯示，被告與胞弟自幼關係不好，兩人長年以來有著多重問題，被告因患小兒麻痺，從小被人取笑是「跛仔」，案發當晚胞弟再以同樣方式揶揄他。如辯方形容被告長年對胞弟的不滿一夜爆發，他似乎一直都在包容胞弟，直至當晚突然變得難以忍受。兩兄弟被迫一起居住，惟二人各自生活，無甚交流。他們母親雖是涉案單位持有人，卻遭胞弟差劣對待，被告一直目睹及忍受，同時面對胞弟長期挑釁。

相信被告是孝子

法官續指，被告為讓年邁母親有人照顧，與妻子結婚，相信他是一名孝子，對遭遇予以同情，認為他有真誠悔意。法官形容，被告殺害了與他無甚關係的胞弟，他過去默默忍受對方，全因兩人是兄弟關係，又指同情被告家人失去了一名丈夫及兒子。

陪審團不接納是自衛殺人

法官提到，被告母親在求情信中力陳兒子脾氣好，被告在庭上作供時則稱他無意傷害胞弟，只是自衛下手，雖然陪審團不接納被告自衛殺人，但相信他案發時受到胞弟言行挑釁。法官認為，本案源於一場爭執，其後升級為持械打鬥，事態發展迅速激烈，被告在如此情況下，不假思索便作反應，任何憤怒的人都會這樣做。

案件編號：HCCC118/2021