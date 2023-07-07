六旬弟兩年未見突造訪見兄即斬　求情稱不知患了精神病　認罪候判

曾中風的六旬弟，疫情兩年未與兄長相見。有日突然造訪，惟見面即拿出刀斬兄長的頭及頸，在嫂及鄰居協力下被制服。兩兄弟一同送院治理，事後證實弟當時患有嚴重抑鬱。六旬弟今(7日)在高等法院承認傷人罪，求情稱他與兄長關係良好，惟疫情期間二人無見過面，他案發時不知自己患有精神病，也不知為何會往找兄長。法官把案押後至8月7日判刑，以待為被告索取精神報告及事主的創傷報告。



被告陳宗顯（64歲，已退休），被控於2022年4月15日，在天水圍天頌苑一單位非法傷害陳秋水(譯音)，致其身體嚴重受傷害。

被告陳宗顯在高等院承認一項傷人罪。

被告中風後無工作情緒波動

辯方求情指，事主陳秋水是被告的兄長，兩人關係良好，但因疫情而兩年無見面。被告於2019年中風，之後未再有工作，並出現情緒波動的情況，他不知道自己患上抑鬱症，案發時不知為何突然會去到兄長家中。

見兄即說：我要斬死你

案情指，當日早上10時許，被告兄長在睡夢中聽到門鐘響起，他開門讓被告進入後，到廚房準備茶水。被告突然從袋中取出一把30厘米的刀，並向兄長說：「我要斬死你。」他先後斬向兄長的右頸及右額。兄長見狀後退及用左手阻擋，並大叫：「你做咩斬我。」被告之後阻止欲逃往睡房的兄長，糾纏間將兄長推倒在地，隨即踩向兄長的頸部數次，又坐在兄長身上及用左手捏兄長的頸。

兩鄰居前來協助制服被告

兄長的妻子劉景華（音譯）聽到大叫離開廚房，見被告坐在其夫身上及想再斬其夫，她即上前捉著被告手上的刀，被告揚言也會斬她。劉後來成功搶走被告的刀，但被告蹲著用雙手捉著兄長的頸部，之後又站起來踢向兄長私處及踩其頸部，兄長失去意識。此時，劉不斷大叫求助，兩名鄰居前來制服被告，並用數據線綁起他雙腿。

兄長前額骨骨折留院7天

警員到場後拘捕被告，被告因情緒激動被送往醫院，醫生指他當時不適宜錄口供。同一時間，被告兄長亦被送到醫院治療，其頭皮及頸部等有多處撕裂傷勢，右前額骨有骨折，留院7日後出院。兩名精神科醫生均指被告案發時有嚴重的抑鬱症。

案件編號：HCCC 95/ 2023