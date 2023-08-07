颱風卡努｜HK Express 六班往沖繩、鹿兒島航班延誤　部份遲1日飛

受颱風「卡努」影響，香港快運（HK Express）今日（7日）表示，截至下午3時，一共有六班來往香港及日本沖繩或鹿兒島的航班受影響，當中有四班機延遲一日開出。



▼8月1日及2日 颱風卡努吹襲沖繩▼



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香港天文台表示，在正午12時，強烈強帶風暴「卡努」集結在鹿兒島以南約410公里，預料向北或東北偏北緩慢移動，移向日本九州以西海域至朝鮮半島一帶。天文台的路徑圖並預測，「卡努」明日（8日）將重新增強成颱風，屆時中心風力將達每小時120公里，直至靠近南韓沿岸才再度減弱成強烈熱帶風暴。

中國氣象局預計，「卡努」將以時速約5公里，向北偏東方向緩慢移動，今晚將在日本西南部海面，轉往北偏西方向並逐漸加速及增強，往日本九州南部一帶沿海靠近。

HK Express表示，重視旅客及機組人員的安全，由於颱風卡努現正接近九州，航班運作正受到影響。截至今午3時，共有六班機受影響延誤，均是香港來往沖繩或鹿兒島，部份航班延遲一日開出。詳情如下：

受影響的六班航班。（HK Express網站截圖）

HK Express提醒，上述的航班信息僅供參考，並會不時更新，如乘客收到個別通知，或當地機場工作人員的指示，應以該指示為準。HK Express又建議，在前往機場，應查看最新航班狀態。

日本南部海域一個熱帶低氣壓正向北方移動

日本氣象廳的路徑圖則顯示，「卡努」將向西北偏北移動，其後北上朝鮮半島一帶。日本氣象廳又指，即使颱風轉變為熱帶低氣壓和溫帶低氣壓，也可能繼續發生大雨、強風、巨浪等劇烈現象。

此外，日本氣象廳資料亦顯示，一個熱帶低氣壓正在日本南部海域，預計明日將增強至熱帶風暴，並往北偏西方向緩慢移動，其後8月11日將加強至強烈熱帶風暴，方向維持不變。

截至8月7日下午3時的受影響航班。（HK Express網頁截圖）

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