港珠澳大橋港澳跨境轉運站今運作　初期香港貨車每日上限400架次

港府週一（7日）公布，經港澳兩地政府磋商及同意，港珠澳大橋港澳跨境貨車安排正式實施，讓港澳之間貨物能更便捷地運送，大橋澳門口岸轉運站週二（8日）起運作。安排實施初期，每日香港貨車赴澳上限訂為約400架次，司機無需申領澳門駕駛執照。



大橋澳門口岸跨境貨物轉運站（澳門口岸轉運站）週二（8日）起投入運作，屆時香港貨車可經大橋到澳門口岸轉運站交收貨物，並可同時將澳門輸港的貨物運送回港。

澳門貨車可於機場的物流設施交收貨物

而澳門貨車經大橋來港後，可前往位於香港國際機場的物流設施交收貨物，並可同時將香港輸澳的貨物運送回澳門。另外，澳門貨車將使用香港國際機場的物流設施，從而擴大有關物流設施的客戶網絡。

行政長官李家超表示，有關安排是有助促進兩地以至大灣區的交流、激活經濟和加強融合的重要政策，亦是強化港澳兩地物流設施的一項全新重要措施，為現時主要靠海運的港澳跨境貨運提供更大便利和效益，港澳兩地政府已就此安排簽訂協議。

免除澳門商業稅務登記及澳門行車稅

運輸及物流局局長林世雄表示，香港貨車經大橋前往澳門口岸轉運站裝卸貨物，將獲免除澳門商業稅務登記及澳門行車稅；而司機亦無需申領澳門駕駛執照。每日香港貨車赴澳上限初期訂為約400架次。

為使業界更了解運作流程，運輸及物流局副局長廖振新聯同各貨車運輸業聯會及的設施貨車司機聯會代表，今日前往澳門口岸轉運站實地考察。